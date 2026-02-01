SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians

    En Brasilia, el Mengao cayó por 2-0 ante el Timao, en la definición por el cetro de los campeones. El antofagastino disputó todo el encuentro y su escuadra estuvo todo el segundo tiempo con uno menos. Debutó Lucas Paquetá.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Flamengo de Erick Pulgar perdió la definición de la Supercopa de Brasil. Gilvan

    El fútbol brasileño nunca para. En un ajetreado 2026 tiene en pleno desarrollo los campeonatos estaduales y ya comenzó el Brasileirao, la tercera mejor liga del mundo, según el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés). Este domingo se añadió la disputa de otra competencia: la Supercopa de Brasil. A diferencia de lo que recientemente sucedió en Chile, que tomó un formato tipo Final Four, en el gigante sudamericano se mantiene la tradición.

    En el estadio Mané Garrincha de Brasilia, se enfrentaron Flamengo, campeón de la liga, y Corinthians, el ganador de la Copa de Brasil. Este choque de trenes, un clásico a nivel nacional, fue para el Timao por 2-0. Erick Pulgar, titular, disputó todo el encuentro.

    Luego de un 2025 glorioso, el futbolista chileno quería seguir con el vuelo de levantar copas con el Mengao. El año pasado ganó seis trofeos con su escuadra: Campeonato Carioca, Supercopa, Brasileirao, Copa Libertadores, Derbi de las Américas y Challenger Cup. Las dos últimas fueron en el marco de la Copa Intercontinental.

    Si bien el arranque fue interesante para el Fla, la apertura fue para el rival. En los 26 minutos, Gabriel Paulista anotó el 1-0 para Corinthians, definiendo tras un pivoteo. El tanto en contra afectó al Mengao, que se confundió. Fue perdiendo los papeles. En los 37′, casi llegó el segundo del Timao, pero Memphis Depay no logró batir a Agustín Rossi con un remate fue centrado.

    Por cierto, el neerlandés tuvo un áspero cruce con el chileno Pulgar durante el primer tiempo. No pasó a mayores.

    Fue un clásico con ingredientes que lo hicieron muy particular. Antes de arranque del segundo tiempo, el árbitro recibió el llamado del VAR, para revisar una acción que pasó en la primera mitad: un codazo de Jorge Carrascal sobre Breno Bidon. El juez determinó mostrarle la roja directa al colombiano. Y el juego no estaba reanudado. En el Fla no podían creer lo que sucedía. Obviamente, todo esto trastocó los planes de Filipe Luís.

    Con uno menos, el campeón vigente del Brasileirao debió empujar buscando la igualdad. En los 49′, lo tuvo Pulgar. El antofagastino cabeceó y el balón se estrelló en el travesaño. Fue una de las más claras del Rubro-Negro en el lapso.

    Después vendría el estreno de Lucas Paquetá con Flamengo. En los 58′, entró el referzo más reciente y más oneroso del club. El ex West Ham United volvió a su país, siendo el protagonista del fichaje más caro de la historia en Sudamérica. El internacional brasileño tuvo el empate en sus pies, pero elevó de manera inexplicable en el tiempo añadido.

    Cuando el duelo se despedía, llegó el 2-0 de los paulistas, obra de Yuri Alberto. Primero se había anulado, pero el chequeo del VAR lo validó. Gol y final del partido. Corinthians campeón. Primera frustración del año para Pulgar y sus compañeros.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalSupercopa de BrasilFlamengoErick PulgarCorinthians

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

    Hombre es arrestado en Brasil bajo sospecha de preparar un atentado del Estado Islámico

    Lo más leído

    1.
    Un triunfo revitalizador en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini logra una agónica remontada ante el Valencia

    Un triunfo revitalizador en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini logra una agónica remontada ante el Valencia

    2.
    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    3.
    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    4.
    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    5.
    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui
    Chile

    Continúa búsqueda de hombre extraviado hace siete días en Rapa Nui

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”
    Negocios

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians
    El Deportivo

    Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians

    En vivo: Universidad Católica visita a La Serena en su debut en la Liga de Primera 2026

    El descargo de Pellegrini tras el triunfo del Betis: “Estamos vivos en los tres torneos y parecía que estábamos en crisis”

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez
    Mundo

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Hombre es arrestado en Brasil bajo sospecha de preparar un atentado del Estado Islámico

    María Corina Machado afirma que será presidenta “cuando llegue el momento”

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas