Erick Pulgar se quedó con las ganas de otro título: Flamengo pierde la Supercopa de Brasil con Corinthians

El fútbol brasileño nunca para. En un ajetreado 2026 tiene en pleno desarrollo los campeonatos estaduales y ya comenzó el Brasileirao, la tercera mejor liga del mundo, según el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés). Este domingo se añadió la disputa de otra competencia: la Supercopa de Brasil. A diferencia de lo que recientemente sucedió en Chile, que tomó un formato tipo Final Four, en el gigante sudamericano se mantiene la tradición.

En el estadio Mané Garrincha de Brasilia, se enfrentaron Flamengo, campeón de la liga, y Corinthians, el ganador de la Copa de Brasil. Este choque de trenes, un clásico a nivel nacional, fue para el Timao por 2-0. Erick Pulgar, titular, disputó todo el encuentro.

Luego de un 2025 glorioso, el futbolista chileno quería seguir con el vuelo de levantar copas con el Mengao. El año pasado ganó seis trofeos con su escuadra: Campeonato Carioca, Supercopa, Brasileirao, Copa Libertadores, Derbi de las Américas y Challenger Cup. Las dos últimas fueron en el marco de la Copa Intercontinental.

Si bien el arranque fue interesante para el Fla, la apertura fue para el rival. En los 26 minutos, Gabriel Paulista anotó el 1-0 para Corinthians, definiendo tras un pivoteo. El tanto en contra afectó al Mengao, que se confundió. Fue perdiendo los papeles. En los 37′, casi llegó el segundo del Timao, pero Memphis Depay no logró batir a Agustín Rossi con un remate fue centrado.

Por cierto, el neerlandés tuvo un áspero cruce con el chileno Pulgar durante el primer tiempo. No pasó a mayores.

Fue un clásico con ingredientes que lo hicieron muy particular. Antes de arranque del segundo tiempo, el árbitro recibió el llamado del VAR, para revisar una acción que pasó en la primera mitad: un codazo de Jorge Carrascal sobre Breno Bidon. El juez determinó mostrarle la roja directa al colombiano. Y el juego no estaba reanudado. En el Fla no podían creer lo que sucedía. Obviamente, todo esto trastocó los planes de Filipe Luís.

Con uno menos, el campeón vigente del Brasileirao debió empujar buscando la igualdad. En los 49′, lo tuvo Pulgar. El antofagastino cabeceó y el balón se estrelló en el travesaño. Fue una de las más claras del Rubro-Negro en el lapso.

Después vendría el estreno de Lucas Paquetá con Flamengo. En los 58′, entró el referzo más reciente y más oneroso del club. El ex West Ham United volvió a su país, siendo el protagonista del fichaje más caro de la historia en Sudamérica. El internacional brasileño tuvo el empate en sus pies, pero elevó de manera inexplicable en el tiempo añadido.

Cuando el duelo se despedía, llegó el 2-0 de los paulistas, obra de Yuri Alberto. Primero se había anulado, pero el chequeo del VAR lo validó. Gol y final del partido. Corinthians campeón. Primera frustración del año para Pulgar y sus compañeros.