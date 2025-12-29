La sincera confesión de Erick Pulgar: “Me siento más referente en Flamengo que en la Selección”

Erick Pulgar recibió este lunes el premio al Mejor de los Mejores que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. El deportista viajó a recibir su galardón y, tras el reconocimiento, se dio unos breves instantes para hablar con la prensa.

En primer lugar agradeció la distinción y alabó a los deportistas. “Es un premio muy lindo, también es lindo compartir con muchos atletas que hacen un gran esfuerzo durante el año”, resaltó.

“No todos ven las cosas que hacen los atletas. Aquí normalmente solo se aplaude y no se apoya en el proceso. Por eso invito a que ayudemos a los deportistas en el proceso para que después podamos aplaudir más”, manifestó.

También fue consultado por su presente y su regreso a la Roja. “Yo no tengo que pensar en mi retorno a la Selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club y, en base a eso, me puedo ganar o no el llamado a la Selección”, sostuvo.

En ese sentido, habló sobre su liderazgo en la selección chilena. “Para ser un referente tienes que llevar varios años en la Selección. Pero acá, el chileno no te da el tiempo para ser un referente. Yo me siento más referente en mi club”, manifestó.

¿Jugar en Colo Colo?

El volante abordó la opción de jugar en Colo Colo en el futuro, atendiendo a una razón familiar. Él mismo se encargó de aclarar estos dichos. “Eso lo voy a evaluar con el tiempo. Si bien, hace unos meses hablé de un pedido de mi abuelo, con el tiempo lo vamos a ver”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la opción de que Manuel Pellegrini se haga cargo de la Roja. “Es un muy buen nombre, pero eso no depende de mí, eso lo tiene que ver la dirigencia. No depende de nosotros los jugadores“, puntualizó.