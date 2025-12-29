SUSCRÍBETE POR $1100
    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    El volante de Flamengo y el tenimesista paralímpico se quedaron con la máxima distinción que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Las Condes.

    Erick Pulgar e Ignacio Torres posan con el Premio Mejor de los Mejores. El Deportivo

    En una emotiva ceremonia y con la presencia de diversas autoridades en el Teatro Municipal de Las Condes, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile celebró su tradicional ceremonia que reconoce al Mejor de los Mejores de la temporada, un galardón que el organismo entrega desde 1951, y que es el fruto de la votación de la crítica especializada.

    El importante premio recayó en esta oportunidad en el futbolista Erick Pulgar y en el para tenimesista Ignacio Torres, en las modalidades convencional y paralímpica, respectivamente. Ambos deportistas cumplieron una temporada sobresaliente.

    Por su parte, el volante del Flamengo, de 31 años, coronó el año más prolífico de su carrera. Solo en esta temporada ganó más trofeos que en todos los años previos desde que debutó en 2011 con Deportes Antofagasta. Fue campeón del Campeonato Carioca, la Supercopa, la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup. Estos dos últimos se enmarcan dentro de la Copa Intercontinental. Desde este año, cada serie previa a la final otorga un título oficial internacional al ganador.

    Mientras que, Torres, de 23 años, se convirtió oficialmente en el número uno del mundo en la clase 6 del ITTF World Para Ranking, a mediados de agosto, marcando un hito histórico para el deporte nacional, pues ningún exponente nacional había ocupado el máximo sitial en la clasificación planetaria.

    El logro se concretó tras consagrarse campeón en el ITTF Para Elite Spokane 2025, disputado en Estados Unidos, uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional. Ello, además de los seis títulos que había conseguido previamente en el año, lo elevaron a la cima y lo convierten en una carta seria para obtener una medalla en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

    Ambos deportistas también ganaron uno de los 70 premios en sus respectivas disciplinas (56 convencionales y 14 paralímpicas), por lo que fueron doblemente reconocidos.

    En tanto, la elección del Mejor de los Mejores “McDonald’s” se realizó el 17 de diciembre en una reunión en la que participaron representantes del Círculo de Periodistas, que preside Pablo Vargas Zec; el ministro del Deporte Jaime Pizarro; la directora (s) del IND Lorena Castillo; la vicepresidenta del Comité Olímpico Carolina Sanz y el presidente del Comité Paralímpico Sebastián Villavicencio. Todo bajo la certificación del notario Juan Facuse Heresi, quien guardó los nombres ganadores en un sobre que fue descubierto al final de la ceremonia de este lunes.

    Distinciones especiales

    Dentro de los premios especiales, Esteban González fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada; la exvoleibolista Marisol Ibarra y el exfutbolista Juan Olivares recibieron el galardón a mejor antiguo deportista.

    Por otro lado, la familia velerista Ducasse se quedó con el reconocimiento a la actuación relevante. Mientras que Christian Garin ganó el premio Claudia Schüler al fair play y el automovilista Bruno Miranda y el tirador al vuelo Diego Parra fueron escogidos como promesas deportivas.

    Asimismo, la para tenimesista Tamara Leonelli se quedó con el Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos, el Club Deportivo Phoenix de Valdivia se adjudicó el Premio Construye el Deporte de Constructora Oval y Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides fueron reconocidos con el Premio CMPC Mejor Deportista Outdoor del Año.

    Otro de los momentos emotivos de la jornada fue el reconocimiento a Luis Díaz Cid, con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. También fueron galardonados Arturo Millán (Premio Carlos Rudloff al mejor periodista joven), Pedro Pablo Herrera (Premio Alberto Arellano, al mejor periodista regiones); Juan Ignacio Gardella (Premio Antonino Vera, al desarrollo profesional); Eduardo Mella (Premio Ramón Palma, a la trayectoria) y Vladimiro Mimica (Premio Isidro Corbinos a los Maestros del Periodismo).

    Más sobre:Mejor de los MejoresErick PulgarIgnacio TorresCírculo de Periodistas Deportivos

