Séptimo entre los 10 de Sudamérica: el fuerte retroceso del campeonato chileno en prestigioso ranking de ligas

Como ya es una costumbre, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) elabora un ranking con las ligas más fuertes del mundo en el año anterior. Hace unos días se conoció el escalafón, uno en el cual el Campeonato Nacional no está en la mejor posición. Más bien, aparece en un lugar postrero, tanto a nivel continental como global.

La Liga de Primera se ubica en la 31ª ubicación entre los torneos del mundo, lo que significa un retroceso respecto al ranking de 2024. En ese listado, el Torneo Nacional apareció en el puesto 24º, un crecimiento de 13 ubicaciones en comparación con el año anterior. En resumen, Chile cayó siete lugares.

Uno de los factores que se toman en consideración para elaborar el ranking tiene que ver con la participación internacional. El 2025 no fue bueno en la Copa Libertadores, porque Colo Colo y Universidad de Chile quedaron eliminados en la fase grupal. La U logró una performance superior en la Copa Sudamericana.

Con 487,75 puntos, el Campeonato Nacional es el séptimo ubicado dentro de las 10 competencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Supera a Perú (34º), Bolivia (49º) y Venezuela (67º). El caso del certamen caribeño llama la atención. Pese a ubicarse en el último lugar de los torneos de la región, subió 20 puestos en relación al listado anterior.

Brasil reafirma su estatus de potencia, al estar en el podio de las mejores ligas del mundo y ser la primera de Sudamérica. Le sigue Argentina, que se ubica en el octavo lugar, bajando dos puestos. Una tercera liga sudamericana está en el top 10: Colombia. El torneo cafetalero es el décimo.

Según la IFFHS, la mejor liga del mundo es la Premier League. El campeonato inglés es uno de los más atrayentes del orbe y se adueñó del primer lugar. Le arrebató la cima del escalafón a la Serie A italiana, líder en el ranking de 2024. Después de la Premier está LaLiga de España, que mantiene la segunda ubicación.

Un par de torneos llamativos son los de Arabia Saudita y Estados Unidos, debido a las fundamentales presencias de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, respectivamente. El torneo saudí aparece 13º, siendo el mejor ubicado de su confederación (AFC). Mientras que la MLS se ubica 40º, nueve lugares debajo de la liga chilena.

Ranking de ligas 2025

1.- Inglaterra (UEFA)

2.- España (UEFA)

3.- Brasil (CONMEBOL)

4.- Italia (UEFA)

5.- Alemania (UEFA)

6.- Francia (UEFA)

7.- Portugal (UEFA)

8.- Argentina (CONMEBOL)

9.- Países Bajos (UEFA)

10.- Colombia (CONMEBOL)

11.- Turquía (UEFA)

12.- Bélgica (UEFA)

13.- Arabia Saudita (AFC)

14.- Ecuador (CONMEBOL)

15.- Grecia (UEFA)

19.- Paraguay (CONMEBOL)

21.- Uruguay (CONMEBOL)

31.- Chile (CONMEBOL)

34.- Perú (CONMEBOL)

49.- Bolivia (CONMEBOL)

67.- Venezuela (CONMEBOL)

Fuente: Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS)