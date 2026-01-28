¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

Uno de los grandes cuestionamientos a Francisco Meneghini tras su desastroso debut en la banca de la U ante Universitario fue la posición en la que ubicó a Lucas Assadi. El argentino posicionó al canterano como enganche ante el elenco peruano. El volate no logró brillar como lo hizo cuando jugó más libre en la zona de ataque con Gustavo Álvarez en la dirección técnica.

Sus definiciones en la entrevista que le concedió a TNT Sports sonaron a arrepentimiento. “Encasillarlo solo en un lugar o un rol, siento que es limitarlo, siendo que es un jugador con muchísimo potencial”, aseveró el estratega.

“Armador creo que no es, el organizador de juego quizás es (Javier) Altamirano, ya que puede hacer eso por momentos, retroceder y auxiliar a Charles (Aránguiz) y a (Lucas) Romero. Lucas está más para esta terminación o cambio de ritmo, pero eso no quiere decir que no haga otras cosas”, agregó.

El técnico apunta a las presiones externas. “Vi mucho debate desde afuera si es un enganche, un mediapunta o un delantero y yo el primer día nos sentamos en la oficina y le dije ‘para mí vos sos Lucas y lo más importante, más allá de definirte, que creo que al definirte te limitas un poco, creo que es lo contrario, tratar de explotar al máximo sus capacidades’“, reveló.

Meneghini en una práctica de la U. Foto: @udechile.

Mantener la base

Meneghini confesó también que buscará darle continuidad al proceso que lideró Álvarez. Según su apreciación ve al equipo aceitado en varias tácticas del juego. “Hay movimientos y sociedades que se dan bien, algunos movimientos de salida y de presión, tiene un bagaje táctico importante... Encontré jugadores muy inteligentes y que captan rápido las situaciones, por eso hemos entrenado otras cosas, porque sabemos que algunas cosas ya están”, señaló.

“Habrá una continuidad de lo que se ha hecho. De ninguna manera mi intención es cambiarlo todo o borrarlo todo. Más bien, lo contrario. Es aprovechar la base para agregarle cosas. tenemos nuevos jugadores que nos abren otras posibilidades... Pero no podemos ir en una sola dirección, porque los rivales te encuentran la forma y la idea es tener variantes”, enfatizó.