Paqui Meneghini se rinde ante la herencia de Gustavo Álvarez en la U: “Habrá una continuidad de lo que se ha hecho”

Para nadie es un misterio que el gran objetivo de la U durante esta temporada es conseguir el título de la Liga de Primera. Objetivo que no logra del Clausura 2017 y que rozó en el año 2024, cuando lo disputó con Colo Colo hasta la última fecha.

Sin embargo, pocas veces, se puede escuchar a un técnico recién llegado imponerse una meta tan alta. Y menos revelar que eso fue lo que le dijo a quienes se transformarían en sus jefes, cuando lo entrevistaron para el puesto. Francisco Meneghini hizo las dos cosas en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Lo dije el primer día, se lo dije a Manuel Mayo cuando nos entrevistamos. Le dije ‘hay que ser campeón’. El equipo ha ido dando pasos, el club ha ido dando pasos, viene de dos temporadas buenas y creo que se ha trabajado muy bien con Gustavo (Álvarez). Dejó una base importante”, aseguró el estratega argentino.

Luego agregó que “un equipo muy importante, que ha estado tanto tiempo sin ser campeón y haciendo las cosas bien, como lo ha hecho la U en el último tiempo, es lo que toca. Asumo esa responsabilidad, es la presión que tiene que tener un equipo grande y bueno, para eso vine”.

Sin embargo, el transandino reconoció que su antecesor (Álvarez) dejó a la oncena estudiantil con un buen funcionamiento. “Hay movimientos y sociedades que se dan bien, algunos movimientos de salida y de presión, tiene un bagaje táctico importante... Encontré jugadores muy inteligentes y que captan rápido las situaciones, por eso hemos entrenado otras cosas, porque sabemos que algunas cosas ya están”.

“ Habrá una continuidad de lo que se ha hecho. De ninguna manera mi intención es cambiarlo todo o borrarlo todo. Más bien, lo contrario. Es aprovechar la base para agregarle cosas. tenemos nuevos jugadores que nos abren otras posibilidades... Pero no podemos ir en una sola dirección, porque los rivales te encuentran la forma y la idea es tener variantes”, sostuvo.

Fotos: Photosport

Paqui entregó los argumentos para tener confianza en la U

Las llegadas de Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero, entre otros refuerzos, alimentan la seguridad que tiene Paqui en lograr alzar la copa del campeonato chileno en diciembre próximo.

“Se han conseguido fichar los jugadores que queríamos fichar, tanto la gerencia deportiva como yo. No es fácil, creo que no me había pasado muchas veces. Y llegaron jugadores de mucho nivel y jugadores en las posiciones que necesitamos”, lanzó el DT.

Meneghini también reveló que su estadía en el Centro Deportivo Azul ha sido más que agradable. “La verdad que me he sentido muy bien, muy contento, con mucha confianza. El club, la verdad que ya lo conocía, las instalaciones también, pero se han implementado algunas mejoras. Y la verdad que estoy muy contento con el staff, con la organización y se está trabajando muy bien. Veo una organización sólida, que respalda a un plantel también muy potente. Así que estoy con mucha confianza para lo que viene", detalló.

Finalmente y ante la consulta por la estrepitosa caída ante Universitario en Perú, el otrora integrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, concluyó: “La idea es que el equipo vaya mejorando. Y confío mucho ya en lo que podemos hacer el viernes. Creo que el equipo ya mostrará las cosas buenas que hemos hecho en los entrenamientos. El partido del otro día, si bien no fue bueno, sacamos cosas positivas. Más negativas que positivas, pero sacamos cosas positivas”.

Universidad de Chile debuta en el torneo este viernes 30 de enero, a las 20 horas, frente a Audax Italiano, en el Estadio Nacional.