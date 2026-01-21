¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

Juan Martín Lucero llega a Universidad de Chile. Los azules cumplen un antiguo anhelo: dotar a su ataque de una pieza que marque diferencias. No solo en el área. También a nivel de la competencia. El Gato se transformó, por cierto, el jugador más caro en la Liga de Primera. Y si a su llegada se suman los arribos de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, otros dos goleadores, la discusión surge con naturalidad: ¿Tienen los estudiantiles el mejor ataque del torneo nacional, que arranca la próxima semana?

La comparación es directa. Se plantea en función de cómo se han conformado Colo Colo y Universidad Católica, los máximos rivales de la escuadra que dirige Francisco Meneghini y los únicos capaces de competirle en materia de inversión. Los tres, de hecho, cargan con la obligación histórica de postular al título.

¿Tiene la U el mejor ataque del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

Roberto Reynero, histórico capitán azul, se ilusiona con que los universitarios capitalicen ese poderío, hasta ahora, potencial. "Por nombres, sí, no hay dudas, es la mejor delantera“, sostiene. Sin embargo, tarda poco en plantear la primera aprensión. “Son nombres que dieron, en su plenitud, hace tres o cuatro años. Ahora, veremos si rinden, donde los pondrán y si jugarán los tres al mismo tiempo. Si miramos el papel, Lucero, Rivero y Vargas juegan muy cerca del área. Habría que distribuir bien quién alimenta a quién y quién se tira más atrás. Ahí está la visión del técnico. Vargas puede ir un poco más atrás, de espaldas al arco. Lucero y Rivero son más de área. Hay que ver el nivel en que llegan, también”, advierte.

Jorge Aravena, identificado profundamente con Universidad Católica, erige otra candidatura. “Yo sigo creyendo que la mejor ofensiva es la de la UC, con Zampedri en el centro del ataque”, establece de entrada. Sin embargo, no elude el análisis de la apuesta azul. “Ahora, hay que ver cómo el técnico de la U pretende jugar. Si va a poner a Vargas, Rivero y Lucero juntos. Creo que no caminarían, porque son jugadores de área. Tiene tres centrodelanteros. Sería una locura que los ponga juntos. Fue lo que pasó este año en la misma U. Terminó jugando uno y, a veces, dos. No tiene lógica. Dudo, incluso, de que vaya a usar a dos”, apunta.

El Mortero fue quien catapultó a Vargas, en Cobreloa. “Eduardo ya no es del hace seis o siete años. Está golpeado. Jugar enganchado no es su fútbol, tampoco”, sostiene.

En ese plano, insiste en apostar por la contundencia y la regularidad del Toro. “Zampedri lleva cinco años seguidos siendo el goleador”, exhibe, a modo de certificado.

Fernando Zampedri, pentagoleador del fútbol chileno. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Gabriel Mendoza aporta una particular perspectiva. “No me gusta hablar de ellos, pero son excolocolinos. Uno salió de muy mala forma, pero son goleadores”, sostiene, en alusión a Rivero y Lucero. “Los innombrables tienen goleadores de fuste. Eso no ser puede negar. Tanto Católica como la U se reforzaron bien, pero estaban obligados por su participación en torneos internacionales”, complementa.

En ese contexto, compara la realidad de los archirrivales con la del Cacique. “En Colo Colo tenemos uno que se pasa de rosca, pero hizo goles. A Colo Colo le hacen falta refuerzos de peso. Con lo que hay no alcanza”, apunta. Incluso alerta de una opción que parece concreta. “Si se va Cepeda, va a perder peso. Colo Colo se ha reforzado muy poco. Correa hace goles, pero también se los pierde”, enfatiza.

Variedad

Osvaldo Hurtado enfoca la abundancia azul desde otra perspectiva. “No sé si es la mejor delantera, porque no sé si van a jugar juntos, pero a nivel de plantel es la más potente. Hay una combinación interesante, con Lucero, un tipo de harto poder de gol, que se asocia bien. Rivero es más potente, de área. Eduardo se puede acoplar muy bien. Puede jugar más hacia afuera, que es lo que más rédito le dio. Lucero, también. Tienen tres. En el fútbol nos hemos olvidado de que tienen que jugar los buenos. No es solo que cumplan”, sostiene.

Luego examina a cruzados y albos. “El problema de la UC es cuando no está Zampedri”, dice, respecto del equipo en que alcanzó la gloria. Y termina planteando una singular revisión respecto de los albos. “En Colo Colo está Correa. Para mí, Salomón Rodríguez debió quedarse un año más. No les vaya a pasar lo mismo que con (Claudio) Bieler. En trabajo en equipo, en recuperación, Rodríguez era un aporte. (Guillermo) Paiva también era un pedazo de delantero. Los atacantes están supeditados al esquema. A mí Rodríguez me sigue gustando. Es un tipo más piola. No vendía nada. Tímido para ser uruguayo, pero tenía cosas interesantes. Tenía que conectarse con el equipo”, detalla.

También reclama por la versatilidad que permita reunir a los nombres estelares en la misma formación. “Yo jugué en todos los puestos. Y si hay que jugar en otro puesto, hay que jugar. Rivaldo tuvo que jugar de puntero izquierdo en el Barcelona. Y como tenía calidad, rindió”, ejemplifica.

Javier Correa, la esperanza de gol de Colo Colo (Foto: Photosport) FOCOUY/PHOTOSPORT

“No habla de un equilibrio”

Jorge Contreras se concentra en la utilidad que trasciende a la formación específica. “Estamos hablando de tres jugadores que juegan en el mismo puesto. Va más pensado en tener buen recambio ante cualquier cosa. Agotamiento o lesión. De jugar los tres juntos, va a ser difícil. Tampoco indica que sea el equipo que mejor se potenció en el aspecto ofensivo, pero lo hace un equipo con aspiraciones por los nombres y la calidad”, puntualiza.

“Es difícil decir que sea la mejor delantera. Hay que ver si los tres pueden ser efectivos juntos. Tienen que preparar jugadas. Los tres tienen características de definidores. No habla de un equilibrio. Hay que ver quienes van a acompañar. Ahí puede estar la diferencia”, explica.

En ese sentido, repara en que los cruzados se adaptan mejor a la presencia de Zampedri. “Católica tiene un especialista y se ha reforzado con jugadores que pueden sacarle provecho a ese especialista. El recambio no logra alcanzar el mismo nivel que Zampedri, como (Diego) Valencia o (Juan Francisco) Rossel. Pero hay jugadores que alimentan bien a este gran goleador que es Zampedri”, desmenuza.

El Coke no excluye a los albos, cuya camiseta defendió. “Colo Colo no ha empezado bien, pero tiene alternativas interesantes, que lo puede transformar en un equipo productivo. Si Lucas Cepeda se va al Elche, ya deberían estar mirando un reemplazante. Ha demostrado una capacidad de producción en muy poco tiempo. Si tiene propuestas para salir, tiene que reemplazarlo", concluye.