SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Los azules apuestan por artilleros de fuste para afrontar la Liga de Primera y la Copa Sudamericana. La comparación con las propuestas de Colo Colo y la UC surge de inmediato. Sin embargo, históricos del fútbol chileno postulan otras opciones sobre la ofensiva azul y abren interrogantes sobre la complementación del equipo de Paqui.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, las cartas ofensivas de la U (Fotos: Photosport)

    Juan Martín Lucero llega a Universidad de Chile. Los azules cumplen un antiguo anhelo: dotar a su ataque de una pieza que marque diferencias. No solo en el área. También a nivel de la competencia. El Gato se transformó, por cierto, el jugador más caro en la Liga de Primera. Y si a su llegada se suman los arribos de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, otros dos goleadores, la discusión surge con naturalidad: ¿Tienen los estudiantiles el mejor ataque del torneo nacional, que arranca la próxima semana?

    La comparación es directa. Se plantea en función de cómo se han conformado Colo Colo y Universidad Católica, los máximos rivales de la escuadra que dirige Francisco Meneghini y los únicos capaces de competirle en materia de inversión. Los tres, de hecho, cargan con la obligación histórica de postular al título.

    ¿Tiene la U el mejor ataque del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Roberto Reynero, histórico capitán azul, se ilusiona con que los universitarios capitalicen ese poderío, hasta ahora, potencial. "Por nombres, sí, no hay dudas, es la mejor delantera“, sostiene. Sin embargo, tarda poco en plantear la primera aprensión. “Son nombres que dieron, en su plenitud, hace tres o cuatro años. Ahora, veremos si rinden, donde los pondrán y si jugarán los tres al mismo tiempo. Si miramos el papel, Lucero, Rivero y Vargas juegan muy cerca del área. Habría que distribuir bien quién alimenta a quién y quién se tira más atrás. Ahí está la visión del técnico. Vargas puede ir un poco más atrás, de espaldas al arco. Lucero y Rivero son más de área. Hay que ver el nivel en que llegan, también”, advierte.

    Jorge Aravena, identificado profundamente con Universidad Católica, erige otra candidatura. “Yo sigo creyendo que la mejor ofensiva es la de la UC, con Zampedri en el centro del ataque”, establece de entrada. Sin embargo, no elude el análisis de la apuesta azul. “Ahora, hay que ver cómo el técnico de la U pretende jugar. Si va a poner a Vargas, Rivero y Lucero juntos. Creo que no caminarían, porque son jugadores de área. Tiene tres centrodelanteros. Sería una locura que los ponga juntos. Fue lo que pasó este año en la misma U. Terminó jugando uno y, a veces, dos. No tiene lógica. Dudo, incluso, de que vaya a usar a dos”, apunta.

    El Mortero fue quien catapultó a Vargas, en Cobreloa. “Eduardo ya no es del hace seis o siete años. Está golpeado. Jugar enganchado no es su fútbol, tampoco”, sostiene.

    En ese plano, insiste en apostar por la contundencia y la regularidad del Toro. “Zampedri lleva cinco años seguidos siendo el goleador”, exhibe, a modo de certificado.

    Fernando Zampedri, pentagoleador del fútbol chileno. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Gabriel Mendoza aporta una particular perspectiva. “No me gusta hablar de ellos, pero son excolocolinos. Uno salió de muy mala forma, pero son goleadores”, sostiene, en alusión a Rivero y Lucero. “Los innombrables tienen goleadores de fuste. Eso no ser puede negar. Tanto Católica como la U se reforzaron bien, pero estaban obligados por su participación en torneos internacionales”, complementa.

    En ese contexto, compara la realidad de los archirrivales con la del Cacique. “En Colo Colo tenemos uno que se pasa de rosca, pero hizo goles. A Colo Colo le hacen falta refuerzos de peso. Con lo que hay no alcanza”, apunta. Incluso alerta de una opción que parece concreta. “Si se va Cepeda, va a perder peso. Colo Colo se ha reforzado muy poco. Correa hace goles, pero también se los pierde”, enfatiza.

    Variedad

    Osvaldo Hurtado enfoca la abundancia azul desde otra perspectiva. “No sé si es la mejor delantera, porque no sé si van a jugar juntos, pero a nivel de plantel es la más potente. Hay una combinación interesante, con Lucero, un tipo de harto poder de gol, que se asocia bien. Rivero es más potente, de área. Eduardo se puede acoplar muy bien. Puede jugar más hacia afuera, que es lo que más rédito le dio. Lucero, también. Tienen tres. En el fútbol nos hemos olvidado de que tienen que jugar los buenos. No es solo que cumplan”, sostiene.

    Luego examina a cruzados y albos. “El problema de la UC es cuando no está Zampedri”, dice, respecto del equipo en que alcanzó la gloria. Y termina planteando una singular revisión respecto de los albos. “En Colo Colo está Correa. Para mí, Salomón Rodríguez debió quedarse un año más. No les vaya a pasar lo mismo que con (Claudio) Bieler. En trabajo en equipo, en recuperación, Rodríguez era un aporte. (Guillermo) Paiva también era un pedazo de delantero. Los atacantes están supeditados al esquema. A mí Rodríguez me sigue gustando. Es un tipo más piola. No vendía nada. Tímido para ser uruguayo, pero tenía cosas interesantes. Tenía que conectarse con el equipo”, detalla.

    También reclama por la versatilidad que permita reunir a los nombres estelares en la misma formación. “Yo jugué en todos los puestos. Y si hay que jugar en otro puesto, hay que jugar. Rivaldo tuvo que jugar de puntero izquierdo en el Barcelona. Y como tenía calidad, rindió”, ejemplifica.

    Javier Correa, la esperanza de gol de Colo Colo (Foto: Photosport) FOCOUY/PHOTOSPORT

    “No habla de un equilibrio”

    Jorge Contreras se concentra en la utilidad que trasciende a la formación específica. “Estamos hablando de tres jugadores que juegan en el mismo puesto. Va más pensado en tener buen recambio ante cualquier cosa. Agotamiento o lesión. De jugar los tres juntos, va a ser difícil. Tampoco indica que sea el equipo que mejor se potenció en el aspecto ofensivo, pero lo hace un equipo con aspiraciones por los nombres y la calidad”, puntualiza.

    Es difícil decir que sea la mejor delantera. Hay que ver si los tres pueden ser efectivos juntos. Tienen que preparar jugadas. Los tres tienen características de definidores. No habla de un equilibrio. Hay que ver quienes van a acompañar. Ahí puede estar la diferencia”, explica.

    En ese sentido, repara en que los cruzados se adaptan mejor a la presencia de Zampedri. “Católica tiene un especialista y se ha reforzado con jugadores que pueden sacarle provecho a ese especialista. El recambio no logra alcanzar el mismo nivel que Zampedri, como (Diego) Valencia o (Juan Francisco) Rossel. Pero hay jugadores que alimentan bien a este gran goleador que es Zampedri”, desmenuza.

    El Coke no excluye a los albos, cuya camiseta defendió. “Colo Colo no ha empezado bien, pero tiene alternativas interesantes, que lo puede transformar en un equipo productivo. Si Lucas Cepeda se va al Elche, ya deberían estar mirando un reemplazante. Ha demostrado una capacidad de producción en muy poco tiempo. Si tiene propuestas para salir, tiene que reemplazarlo", concluye.

    Más sobre:Universidad de ChileLa Tercera PMLa UJuan Martín LuceroEduardo VargasOctavio RiveroColo ColoJavier CorreaUniversidad CatólicaLa UCFernando Zampedri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Lo más leído

    1.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    2.
    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    “Colo Colo es muy grande para estas pequeñeces”: ídolos del Cacique ningunean a Juan Martín Lucero por su fichaje en la U

    3.
    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    4.
    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Con los positivos estrenos de Palavecino y Giani: lo que dejó el primer partido de la UC de Garnero tras 45 días

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos
    Chile

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar