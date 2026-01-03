SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Turboman está de vuelta: Eduardo Vargas se presentará este lunes en la pretemporada de la U

    El delantero de 36 años retornará a Universidad de Chile luego de 15 años de su partida y varias negociaciones fallidas.

    Por 
    Matías Parker
     
    Julián Concha
    Turbomán regresará al Bulla.

    Eduardo Vargas se vuelve a vestir de azul. Universidad de Chile y Turboman llegaron a un acuerdo para que el delantero regrese a la U tras 15 años.

    Tal como adelantó El Deportivo, el oriundo de Renca firmará por los azules y se presentará a la pretemporada liderada por Francisco Meneghini, que iniciará este lunes 5 de enero. De esta forma, regresará al equipo con el que fue campeón, figura y máximo goleador de la Copa Sudamericana 2011.

    Luego de finalizar su vínculo con Audax Italiano, club con el que concretó su retorno al fútbol chileno y firmó por seis meses, Turboman quedó con el pase en su poder. El ariete comenzó las negociaciones con Manuel Mayo, gerente deportivo de la U.

    De esta forma, Universidad de Chile abrochó el regreso de un referente, quien será su primer fichaje de cara a la temporada de 2026. El delantero llega para cubrir una zona marcada por las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

    Un regreso esperado, pero varias veces frustrado

    Vargas y la U llegaron a un acuerdo. Sin embargo, para ello debieron limar asperezas y dejar atrás los dos fracasos previos en sus intenciones por concretar el retorno del jugador. El segundo máximo goleador en la historia de la Roja dio una importante señal en la última fecha del torneo, cuando le anotó un gol a Colo Colo y celebró mostrando la insignia de Universidad de Chile que tiene tatuada en el brazo derecho.

    Vargas se fue de la U en diciembre de 2011, tras conseguir el Apertura y el Clausura a nivel local, y la mencionada Sudamericana. El Napoli le ofreció un sueldo de 62 millones de pesos mensuales y pagó 14,7 millones de dólares por su pase, cifra récord para el fútbol chileno hasta la actualidad. Desde entonces, el ariete no había decidido volver al país, pese a que hubo algunos acercamientos, pero ninguno tan serio como el que le propuso la U en el verano pasado.

    Con el pase en su poder tras no renovar con Atlético Mineiro, el delantero terminó fichando en Nacional de Uruguay. Esto no cayó bien en Azul Azul, que incluso amenazó con cerrarle la puerta para siempre, aunque Mayo llamó a la calma. “¿Quién no va a querer contar con un jugador como él? Los tiempos no calzaron. Ojalá se pueda dar”, dijo el ejecutivo en esa oportunidad.

    Tras una pésima campaña en el fútbol charrúa, Vargas nuevamente quedó libre y Azul Azul volvió a la carga por su pase. Sin embargo, diferencias en el monto del sueldo del jugador llevaron a Edu a firmar por un semestre en Audax Italiano. “Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato y mostrando que me valoran y querían contar conmigo”, aseguró el nacido en Renca, en clara referencia a la baja oferta inicial que le habían presentado los universitarios.

    Esta firma desató una guerra en La Cisterna entre el técnico Gustavo Álvarez y el directorio presidido por Michael Clark, lo que terminó con el adiestrador argentino fuera de Universidad de Chile.

