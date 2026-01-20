Tocada de oreja: la U incluye un gol contra Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero está en Chile. Ya es, en rigor, el nuevo delantero de Universidad de Chile. El atacante renunció a parte de los ingresos que debía percibir en el Fortaleza para llegar a los estudiantiles. De esta forma, se convertirá en una de las principales cartas ofensivas de la escuadra de Francisco Meneghini, que ya había sumado dos nombres de fuste: Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

Los hinchas azules se ilusionan con el arribo del Gato, quien ya probó su efectividad en las canchas chilenas. En 2022, triunfó en Colo Colo: fue campeón y marcó 24 goles por los albos. Llegó a ganarse el cariño de los hinchas del Cacique, pero lo pagó de la peor forma: desconoció la cláusula de renovación automática por la que el club de Macul había abonado US$ 900 mil para irse a Brasil. El caso terminó en el TAS, donde Blanco y Negro consiguió un millonario resarcimiento.

¿Tocada de oreja? La U anuncia a Juan Martín Lucero con gol contra Colo Colo

La U anunció su arribo vistiendo al ariete con su indumentaria, realizando el gesto que caracteriza a su hinchada. Sin embargo, lo más llamativo fue la selección de goles que ocupó el club estudiantil para graficar que su nueva figura llega a aportar contundencia en el arco rival.

En el compendio figuran anotaciones del Gato en Fortaleza. La mayoría, en duelos por la competencia brasileña. Sin embargo, hay uno que llama particularmente la atención: el que le marcó a Colo Colo en el 4-0 con que el equipo de Ceará venció al Cacique, el 6 de mayo del año pasado.

Esa victoria terminó siendo clave para que los brasileños avanzaran de ronda y para que el Cacique quedara en el camino, sin siquiera tener la posibilidad de optar a un cupo en la Copa Sudamericana.

Esa vez, Lucero se refirió a la tensión de su reencuentro con los albos. “Rencor con nadie. Al contrario, los entiendo. Por ahí, saludarme puede generar un malentendido con la gente. No comparto algunas situaciones que se dieron en el primer partido, pero intento entenderlo porque sé lo que significa Colo Colo, la presión que hay y sé cómo se tienen que jugar cada partido y comportar cada jugador. No pasa nada”, sentenció en esa oportunidad, después de las fricciones con quienes habían sido sus compañeros y hasta sus amigos.