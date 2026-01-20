SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Un gato en el CDA: la U se prepara para anunciar oficialmente a Juan Martín Lucero

    El elenco universitario dio pistas antes de confirmar la llegada del atacante argentino para reforzara la escuadra de Francisco Meneghini.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lucero está a un paso de ser el nuevo goleador de la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile anunció oficialmente a su nueva incorporación. Este martes los azules compartieron un video en sus redes sociales que dan pistas de la llegada de Juan Martín Lucero para reforzar el plantel de los azules.

    En el video se puede apreciar como un gato va ingresando al CDA para luego transformarse en un jugador. Otro detalle de la publicación es que fue compartido a las 09.00 horas, en referencia a la posición de 9 que llegará a ocupar el atacante argentino.

    Una hora más tarde llegó la oficialización. “Bienvenido a Universidad de Chile, Juan Martín Lucero. Que sea una gran temporada juntos, Gato”, indicaron.

    Las últimas semanas estuvieron marcadas por intensas negociaciones entre Lucero, quien regresó al país este lunes. “Vamos a afinar los últimos detalles, esperemos que salga todo bien y ya podremos hablar más tranquilos... Estoy feliz”, comentó en su llegada al aeropuerto.

    Las conversaciones comenzaron cuando el conjunto brasileño descendió a la segunda división de su país y la carga salarial de su plantel se le hizo demasiado pesada. Lucero recibía mensualmente más de 100 millones de pesos mensuales y su vínculo con los tricolores era hasta diciembre de 2028, por lo que aún debía recibir 980 mil dólares más por concepto de remuneraciones.

    De esta manera, con la llegada de Lucero, la U concreta el tridente ofensivo que le ofrecieron a Paqui Meneghini antes de asumir la banca que dejó vacante Gustavo Álvarez. Es decir, Octavio Rivero, Eduardo Vargas y Lucero estarán a su disposición para conseguir el gran objetivo que se plantearon para este año: ser campeones de la Liga de Primera.

    Próximos desafíos

    La U tenía planeado para el fin de semana pasado un duelo amistoso contra Racing de Avellaneda en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Sin embargo, los incendios que han golpeado la zona obligaron a la suspensión del encuentro.

    “La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, explicó en su momento la empresa productora del evento.

    Ahora, los azules se preparan para enfrentar un nuevo desafío internacional, pues tienen pactado para este 24 de enero un duelo amistoso contra Universitario en Lima, en el marco de la Noche Crema, instancia en la que Juan Martín Lucero podría sumar sus primeros minutos con la U en cancha.

    Seis días después, tendrán su estreno en la Liga de Primera cuando reciban a Audax Italiano por la primera fecha del campeonato.

    FútbolJuan Martín LuceroUniversidad de ChileLa U

