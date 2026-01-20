Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito

Real Madrid consiguió un pequeño desahogo el pasado fin de semana, después de una de las semanas más turbulentas de los últimos años. El triunfo sobre Levante y la derrota de Barcelona ante la Real Sociedad dejó a los merengues a un punto en la lucha por el liderato de LaLiga.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El gigante blanco se quedó sin su entrenador Xabi Alonso después de la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa. Días más tarde, padeció una ignominiosa eliminación de la Copa del Rey ante Albacete, escuadra de la Segunda División.

Escenario en el que el regreso del equipo a la Champions League puede ser el cambio de actitud para la escuadra que hoy dirige Álvaro Arbeloa. El cuadro más ganador del torneo recibe al Monaco francés, a las 17:00 horas de Chile, por la séptima fecha de la Fase de Liga.

Actualmente, el club de la capital española marcha en el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Sin embargo, en caso de no conseguir una victoria frente al elenco monegasco, cederá terreno en su lucha por terminar entre los ocho primeros puestos de esta instancia. Los mismo que se saltarán los playoffs para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea.

“El equipo está en un buen momento, con muchas ganas después de la victoria del sábado, a sabiendas que esta es una competición muy importante. Ganando nos acercaría a ese gran objetivo, somos conscientes de la trascendencia de este encuentro”, dijo Arbeloa en la previa, quien lamenta las bajas de seis jugadores, entre ellos Rodrygo y el lateral Carreras.

Pese al optimismo, las polémicas de ninguna manera abandonan el Santiago Bernabéu. La última controversia la protagoniza Vinicius Junior, uno de los principales objetivos de la parcialidad loca en el último partido.

“Lo que yo espero y, sobre todo, lo que más que deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores. Más para Vinicius. Es un futbolista que lleva muchos años escribiendo su historia acá en el club, nos ha dado dos títulos de Champions. Necesita al público para dar su mejor versión, porque tiene un corazón enorme, es alguien muy emocional, tal como su fútbol. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y de todos los jugadores”, dijo el DT merengue.

El campeón, a escena

Paris Saint-Germain está tercero en la tabla con 13 puntos, uno más que el Real Madrid. Los campeones visitan a Sporting de Portugal, a las 17:00 horas de Chile, equipo que está en el décimo cuarto puesto, con 10 unidades. El traspié de cualquiera de los dos los puede alejar de ese objetivo de descansar en febrero.

A la misma hora, Arsenal de Inglaterra, líder absoluto y el único que tiene campaña perfecta en esta instancia con seis victorias en igual cantidad de partidos, visita a Inter en Milán, finalista de la versión anterior.

El resto de los duelos: Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund, Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, FC Copenhague vs. Napoli, Villarreal vs. Ajax, todos a las 17:00 horas de Chile. A las 12:30, Kairat Almaty recibe a Club Brujas. Manchester City visita a Bodo/Glimt, a las 14:45.