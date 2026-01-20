En vivo: Christian Garin se enfrenta en la primera ronda del Abierto de Australia ante Luciano Darderi
El chileno se mide en el primer Grand Slam del año ante el italiano, número 25 del ranking ATP.
Minuto a minuto
1-2 adelante el italiano
Otra vez Darderi deja en cero a Gago y no tiene problemas para mantener su saque.
¡Iguala Garin!
Ahora están 1-1 en el primer set.
0-1 arriba Darderi
Sólido arranque del italiano. Ahora servirá Garin.
¡Comienza el partido!
Sirve Luciano Darderi
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Christian Garin (82°) y Luciano Darderi (25°), por la primera ronda del Abierto de Australia.
