La tercera mejor liga del mundo: comienza el Brasileirao 2026 con la presencia de cuatro chilenos

No hay duda al establecer que el Brasileirao es el principal campeonato del continente. Por su riqueza de jugadores y poderío económico, es el torneo más “europeo” de la región. Y si esto se traduce en resultados internacionales, como dominar la Copa Libertadores hace años, la brecha con el resto del vecindario es mucho más amplia. Este miércoles 28 comienza la liga 2026, en uno de los cambios más principales del calendario establecido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En un año marcado por el Mundial, donde la actividad en el gigante sudamericano entrará en un receso durante junio y julio, se determinó comenzar anticipadamente el campeonato, el que se extenderá hasta el 2 de diciembre. En paralelo, avanzan los torneos estaduales. Antes, los certámenes regionales abrían la temporada y luego partía la liga. Los ajustes buscan modernizar el fútbol brasileño, reducir la sobrecarga de partidos y fortalecer la competitividad (aún más) de las competencias nacionales e internacionales.

El reciente ranking de ligas correspondiente a 2025, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés), instala al torneo brasileño como el tercero mejor del mundo. Solo es superado por la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España. Sube un puesto en relación con el escalafón de 2024. Está por sobre la Serie A italiana, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia.

La potencia del Brasileirao también se manifiesta en lo económico. Según los datos de Transfermarkt, la liga está valorizada en 1.830 millones de euros (más de 2.000 millones de dólares), encabezando las competencias en toda América. Haciendo una comparación odiosa, la Liga de Primera chilena cuenta con un valor de mercado de 154 millones de euros (US$ 182 millones), al cierre de esta nota. En otras palabras, el Campeonato Nacional vale menos del 10% de la competencia brasileña.

Los cuatro chilenos del Brasileirao

Es un certamen con grandes figuras. Partiendo por Neymar, el buque insignia de Santos, con un ojo puesto en el Mundial y tratando de convencer a Carlo Ancelotti. Pero la exestrella del Barcelona no es el único. También sobresalen los nombres de Vitor Roque, en Palmeiras; Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino, en Flamengo; Memphis Depay y Yuri Alberto, en Corinthians; Hulk, en Atlético Mineiro; o Gerson, en Cruzeiro.

@erickoficial

Pero además hay presencia nacional. La legión chilena cuenta con cuatro futbolistas, todos en equipos grandes del país.

El grupo lo encabeza Erick Pulgar, pieza fundamental en Flamengo. El antofagastino tuvo un 2025 extraordinario, donde ganó prácticamente todo lo que jugó (salvo por la final de la Copa Intercontinental, ante el PSG), que coronó con el premio al Mejor de los Mejores que entrega el Circulo de Periodistas Deportivos. El Mengao tratará de retener el título. Para ello, tiene un plantel “europeo”.

Su estreno en la liga será este miércoles, visitando al Sao Paulo de Gonzalo Tapia. El cuadro del delantero formado en la UC no lo pasa bien. De hecho, el propio DT Hernán Crespo afirmó que el club atraviesa por “el peor momento de su historia”. En lo colectivo, el Tricolor va mal en el Campeonato Paulista, con cuatro puntos de 15 posibles. En lo individual, el chileno se ha afianzado en el Morumbí, a punta de buenos rendimientos y goles. Por algo Sao Paulo ejerció la opción de compra y lo firmó hasta 2029.

Otro de la cantera cruzada es Alexander Aravena, en Gremio. El ‘Monito’ ha tenido un tránsito más irregular en el cuadro de Porto Alegre, que finalizó la temporada pasada en un discreto noveno lugar, entrando en la Copa Sudamericana. El formado en Católica disputó 22 partidos en la liga 2025, con tres goles. Gremio debuta visitando a Fluminense.

El cuarteto de chilenos lo cierra Iván Román, en Atlético Mineiro. El joven zaguero nacional aspira a tener una mayor regularidad, luego de un año pasado con 12 partidos en el campeonato local. Luego de una operación por una fractura en la muñeca derecha, todavía no tiene minutos oficiales en lo que va de 2026. El equipo que dirige Jorge Sampaoli, que arrancó mal en el torneo estadual, abre el Brasileirao recibiendo al Palmeiras.