SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La tercera mejor liga del mundo: comienza el Brasileirao 2026 con la presencia de cuatro chilenos

    Este miércoles arranca el campeonato más fuerte del continente, cuyo poderío pasa por la riqueza de los planteles y por la potencia económica. Para este año, la CBF determinó iniciar anticipadamente, en paralelo con los torneos estaduales. El Flamengo de Erick Pulgar es el campeón defensor.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Erick Pulgar (Flamengo), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Alexander Aravena (Gremio) e Iván Román (Atlético Mineiro).

    No hay duda al establecer que el Brasileirao es el principal campeonato del continente. Por su riqueza de jugadores y poderío económico, es el torneo más “europeo” de la región. Y si esto se traduce en resultados internacionales, como dominar la Copa Libertadores hace años, la brecha con el resto del vecindario es mucho más amplia. Este miércoles 28 comienza la liga 2026, en uno de los cambios más principales del calendario establecido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

    En un año marcado por el Mundial, donde la actividad en el gigante sudamericano entrará en un receso durante junio y julio, se determinó comenzar anticipadamente el campeonato, el que se extenderá hasta el 2 de diciembre. En paralelo, avanzan los torneos estaduales. Antes, los certámenes regionales abrían la temporada y luego partía la liga. Los ajustes buscan modernizar el fútbol brasileño, reducir la sobrecarga de partidos y fortalecer la competitividad (aún más) de las competencias nacionales e internacionales.

    El reciente ranking de ligas correspondiente a 2025, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés), instala al torneo brasileño como el tercero mejor del mundo. Solo es superado por la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España. Sube un puesto en relación con el escalafón de 2024. Está por sobre la Serie A italiana, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia.

    La potencia del Brasileirao también se manifiesta en lo económico. Según los datos de Transfermarkt, la liga está valorizada en 1.830 millones de euros (más de 2.000 millones de dólares), encabezando las competencias en toda América. Haciendo una comparación odiosa, la Liga de Primera chilena cuenta con un valor de mercado de 154 millones de euros (US$ 182 millones), al cierre de esta nota. En otras palabras, el Campeonato Nacional vale menos del 10% de la competencia brasileña.

    Los cuatro chilenos del Brasileirao

    Es un certamen con grandes figuras. Partiendo por Neymar, el buque insignia de Santos, con un ojo puesto en el Mundial y tratando de convencer a Carlo Ancelotti. Pero la exestrella del Barcelona no es el único. También sobresalen los nombres de Vitor Roque, en Palmeiras; Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino, en Flamengo; Memphis Depay y Yuri Alberto, en Corinthians; Hulk, en Atlético Mineiro; o Gerson, en Cruzeiro.

    @erickoficial

    Pero además hay presencia nacional. La legión chilena cuenta con cuatro futbolistas, todos en equipos grandes del país.

    El grupo lo encabeza Erick Pulgar, pieza fundamental en Flamengo. El antofagastino tuvo un 2025 extraordinario, donde ganó prácticamente todo lo que jugó (salvo por la final de la Copa Intercontinental, ante el PSG), que coronó con el premio al Mejor de los Mejores que entrega el Circulo de Periodistas Deportivos. El Mengao tratará de retener el título. Para ello, tiene un plantel “europeo”.

    Su estreno en la liga será este miércoles, visitando al Sao Paulo de Gonzalo Tapia. El cuadro del delantero formado en la UC no lo pasa bien. De hecho, el propio DT Hernán Crespo afirmó que el club atraviesa por “el peor momento de su historia”. En lo colectivo, el Tricolor va mal en el Campeonato Paulista, con cuatro puntos de 15 posibles. En lo individual, el chileno se ha afianzado en el Morumbí, a punta de buenos rendimientos y goles. Por algo Sao Paulo ejerció la opción de compra y lo firmó hasta 2029.

    Otro de la cantera cruzada es Alexander Aravena, en Gremio. El ‘Monito’ ha tenido un tránsito más irregular en el cuadro de Porto Alegre, que finalizó la temporada pasada en un discreto noveno lugar, entrando en la Copa Sudamericana. El formado en Católica disputó 22 partidos en la liga 2025, con tres goles. Gremio debuta visitando a Fluminense.

    El cuarteto de chilenos lo cierra Iván Román, en Atlético Mineiro. El joven zaguero nacional aspira a tener una mayor regularidad, luego de un año pasado con 12 partidos en el campeonato local. Luego de una operación por una fractura en la muñeca derecha, todavía no tiene minutos oficiales en lo que va de 2026. El equipo que dirige Jorge Sampaoli, que arrancó mal en el torneo estadual, abre el Brasileirao recibiendo al Palmeiras.

    Más sobre:Fútbol internacionalBrasileiraoErick PulgarGonzalo TapiaAlexander AravenaIván RománLiga brasileñaBrasileirao 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Lo más leído

    1.
    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    2.
    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    3.
    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    4.
    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    5.
    Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique

    Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados
    Chile

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    Ataque armado con 17 disparos deja tres heridos en pasarela que cruza de Puente Alto a La Pintana

    Hallan a tercer desaparecido tras hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock
    Cultura y entretención

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas
    Mundo

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura