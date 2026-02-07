Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

Luego del triunfo de Tomás Barrios (112º del ranking ATP) sobre Dusan Lajovic (123º), en el arranque de la serie entre Chile y Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, Alejandro Tabilo (73º) tenía la responsabilidad de estirar la ventaja para el cuadro capitaneado por Nicolás Massú. Era favorito ante el joven Ognjen Milic (462º). Le costó. Sudó la gota gorda para ganar. Se impuso en tres sets (en más de dos horas), con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4, para poner el 2-0 para la escuadra nacional.

La raqueta nacional contaba con la mochila de refrendar su favoritismo en la arcilla del Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Su rival, de 18 años (10 menos que el chileno), debutaba en Copa Davis y contaba con un ranking muy inferior en comparación con el 1º de Chile. Se trató del primer enfrentamiento entre ambos, en un interesante choque de zurdos.

Tras una mala estadía en Australia, Tabilo se recompuso llegando a la final del Challenger de Concepción, el antecedente más próximo de cara al duelo ante los europeos.

En el primer set, el chileno partió defendiendo su servicio, quedando 1-0 gracias a un ace. Enfrentando a un tenista promisorio, pero desconocido, el partido se le fue complicando al nacido en Toronto. En rigor, se le hizo incómodo. Con los arrebatos propios de la juventud y sin la presión de ser el más experimentado, no tenía nada que perder y arriesgó. Llegó a estar 2-2 y 3-3, jugando punto a punto.

Tabilo se activó para quebrar en el octavo game y quedar con una ventaja de 5-3. Debió exigirse más de la cuenta para contrarrestar el interesante juego del balcánico. Con una mano izquierda interesante, mostró un tenis suelto, atrevido, que también le hacía cometer errores en beneficio del nacional. Milic logró igualar 5-5, señal de que a Tabilo le costaba descifrar el juego. “Vamo’ arriba”, le gritaba Massú a su pupilo, cuando el marcador estaba 5-5 y 40-30.

El primer set se definió en tie break. En esa instancia, Tabilo se vio como en toda la primera manga: desenfocado. No lograba descifrar por dónde jugarle a un sorprendente Milic, quien se quedaría con el set 7-6 (7-3), en una hora y un minuto. El chileno registró un 57% de efectividad en el primer servicio, que subió a un 94% en el segundo.

Para el segundo, “Jano” exhibió un cambio de actitud. Tomó la iniciativa y se vio mejor, con otra energía. Producto de ello es que ganaría 14 puntos con el primer servicio, contra solo 4 de su rival. Tuvo un 84% de efectividad en esa variante del juego, y un 100% en el segundo servicio. Con menos irregularidad que en la primera manga, ganó el set 6-2 en casi media hora (29′).

En el tercero y definitivo, la tónica que se vio en el segundo se mantenía, con un Alejandro Tabilo más consistente. Eso sí, el serbio Milic estuvo lejos de ser un adversario sencillo. De vez en cuando, sacaba tiros de la chistera. Sea con azar o no, le resultaban. El chileno requería imponer su mayor jerarquía (y experiencia) para cerrar el encuentro. Y también aprovechar el “factor localía”.

Luego de una dura batalla, donde le costó mucho más de lo que se preveía, la primera raqueta chilena defendió su servicio y se quedó con el partido (37′ para el 6-4), en dos horas y 12 minutos. Chile se va a dormir con un 2-0 en el bolsillo.

La serie continúa este sábado, desde las 18.00 horas. En primer turno, se disputará el dobles. Massú designó a la dupla de Tabilo con Nicolás Jarry, para enfrentar a los hermanos Ivan y Matej Sabanov.