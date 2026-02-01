Sin título en casa: Alejandro Tabilo cae en la final del Challenger de Concepción ante el verdugo de Tomás Barrios

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) perdió en la final del Challenger 100 de Concepción contra el paraguayo Daniel Vallego (146°). El tenista nacional cayó en tres sets, por parciales 6-2, 1-6 y 6-2.

La primera raqueta nacional tuvo un duro comienzo de partido en el que fue superado ampliamente por su rival. El primer set inició con un empate 2-2, pero su contrincante no cedió ante la presión de jugar como visita y se impuso por 6-2.

Tabilo reaccionó y se quedó con el segundo set. El tenista de 28 años mostró su categoría al ganar por parcial de 1-6 en el estadio Español de Chiguayante.

Sin embargo, en el set definitorio, Vallejo se puso arriba con 3-0 tempranero, lo que complicó cualquier posibilidad de remontada. Tabilo luchó para empatar el marcador con el apoyo del público, pero el paraguayo respondió a la intensidad y selló su victoria en la región del Biobío.

Alejandro Tabilo cayó ante el 146° del mundo en la región del Biobío. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En casi dos horas, Daniel Vallejo se consagró como el campeón del Challenger 100 de Concepción, luego de haber sido el verdugo de Tomás Barrios en semifinales. De esta manera, la primera raqueta de Paraguay obtuvo su segundo título consecutivo y noveno en su carrera.

Por otro lado, el nacido en Toronto, Canadá, sufre un duro revés días antes de la serie de Copa Davis contra Serbia. Duelo que será el primer fin de semana de febrero en el Court Central Anita Lizana, en el Estadio Nacional.

El paso de Tabilo en Concepción

El zurdo debutó en la segunda ronda del Challenger contra el argentino Gonzalo Villanueva (349°), duelo que ganó por 7-5 y 6-4. Luego, en los octavos de final venció al tenista nacional Matías Soto (389°) en dos sets, por 6-2 y 6-3.

En los cuartos de final, luchó contra el argentino Lautaro Midón (232°), rival al que superó en casi dos horas por parciales de 5-7, 6-1 y 6-1. Posteriormente, en semifinales, dominó al italiano Marco Cecchinato para conseguir su paso a la final en Chiguayante.

Sin embargo, la senda de triunfos acabó cuando se enfrentó al rival guaraní. Con este resultado, los tenistas quedan empatados 1-1 en el cara a cara.