    Dominante en el sur: Alejandro Tabilo vence sin problemas a Marco Cecchinato y avanza a la final en Concepción

    El zurdo se impuso en dos sets al italiano y consiguió su paso a la definición del Challenger en el Biobío.

    Diego Donoso
    Alejandro Tabilo venció en dos sets a Marco Cecchinato.

    Su primera final en el año. Alejandro Tabilo (79°) se impuso sin problemas ante Marco Cecchinato (230°) en las semifinales del Challenger 100 de Concepción. Con este resultado, la primera raqueta nacional avanza a la definicipón del torneo que se disputa en el Biobío.

    Sobre la arcilla penquista, Tabilo doblegó al italiano en dos sets, por 6-3 y 6-1. El nacional no le dejó respuesta al europeo, quien llegó a ser 16º del mundo.

    Siempre es una felicidad estar jugando en casa y con todo el público fue increíble. Hace tiempo no jugaba en arcilla, así que es genial poder estar en una final. Hay que seguir y recuperarse”, declaró Jano tras ganar el partido.

    En la final, puede darse un choque entre chilenos, ya que Tomás Barrios (107°) se enfrenta al paraguayo Adolfo Vallejo (146°) en la otra semifinal.

    Alejandro Tabilo venció en dos sets a Cecchinato para llegar a la final. Por: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La victoria del zurdo le ayuda a obtener ritmo competitivo y confianza de cara a la serie de Copa Davis ante Serbia, la cual se disputará los próximos viernes y sábado en el Estadio Nacional. El zurdo asoma como una de las cartas para afrontar el singles en el equipo dirigido por Nicolás Massú.

    El camino de Tabilo hasta la final en Concepción

    El oiriundo de Toronto debutó en la segunda ronda del Challenger contra el argentino Gonzalo Villanueva (349°), duelo que ganó por 7-5 y 6-4. Luego, en los octavos de final venció a el tenista nacional Matías Soto (389°) en dos sets, por 6-2 y 6-3.

    En los cuartos de final, luchó contra el argentino Lautaro Midón (232°), rival al que superó en casi dos horas por parciales de 5-7, 6-1 y 6-1. Ahora, en semifinales, dominó al italiano Marco Cecchinato para conseguir su paso a la final en Chiguayante.

    En el choque definitorio deberá imponerse contra el ganador del duelo entre Barrios y Vallejo. En caso de que gane la final, subirá hasta el puesto 68° del ranking ATP.

