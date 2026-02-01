SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El más joven en ganar los cuatro Grand Slam: Alcaraz vence a Djokovic y hace historia en el Abierto de Australia

    La juventud le ganó a la experiencia. El murciano obtuvo la corona que le faltaba al batir por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 a Nole, quien, por su parte, buscaba ser el más longevo en ganar un Major. Con el título de Melbourne, el tenista español ya tiene la vitrina completa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Carlos Alcaraz ganó su primer Abierto de Australia.

    Cualquier desenlace que tuviera la final del Abierto de Australia iba a ser histórico. Con 22 años y 272 días de edad, Carlos Alcaraz (1° ranking ATP) se podía convertir en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam o, en contraparte, Novak Djokovic (4°), con 38 años, podía ser el más longevo en triunfar en un Major. Ocurrió lo primero. El murciano se repuso a un inicio desfavorable, remontó el trámite y se llevó la victoria por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

    Carlitos suma la primera corona de Oceanía a su vitrina. Se suma a las dos que tiene de Roland Garros (2024 y 2025), las dos de Wimbledon (2023 y 2024) y las dos de US Open (2022 y 2025). Nole, en cambio, no pudo obtener su ansiado título 25 y, de pasada, perdió su primera final en Australia (estaba invicto en las 10 definiciones previas).

    Remontada y festejo de Alcaraz en Australia

    El Melbourne Park fue el escenario de una nueva batalla entre dos pesos pesados del tenis mundial. Alcaraz llegaba a esta definición tras dejar en el camino a Alexander Zverev (3°) en una extenuante semifinal, que lo tuvo con calambres y vómitos por la brutal exigencia física que supuso aquel enfrentamiento. Djokovic, por su parte, había dejado en claro que su experiencia manda en el circuito a la hora de batir a Jannik Sinner (2°), quien asomaba como el bicampeón vigente y el favorito a llegar al partido definitorio.

    La final arrancó con un dominio insospechado a favor del serbio. No porque no fuese capaz de plasmar aquella supremacía (nivel tiene de sobra), sino porque los aficionados aguardaban una mayor paridad de entrada en el primer set. Pero lo cierto es que el murciano dio cuenta de que todavía no estaba fino desde lo físico y que la fatiga le seguía pasando factura. Así las cosas, Nole le pasó por encima en la primera manga y le endosó un sólido 6-2.

    Novak Djokovic luchó contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia.

    Alcaraz sabía que tenía que exigirse al máximo o sino se le escapaba el partido. El español comenzó a ajustar su saque y a responder con eficacia cuando le tocaba servir al balcánico. De este modo, consiguió quebrarle apenas en el segundo game y encaminó con otra iniciativa el segundo parcial. Ahora, el panorama estaba a su favor y en su estatus de número uno del mundo no lo iba a desaprovechar: le quebró otra vez en el séptimo y le devolvió el 6-2. Final empatada.

    La tercera manga continuó con un desarrollo similar a lo exhibido previamente. Alcaraz dominaba y Djokovic era el que trataba de aguantar los embates. Haciendo gala de su derecha privilegiada, el oriundo de El Palmar consiguió romper el servicio de su oponente en el quinto y noveno game, sellando un 6-3 que lo dejaba con grandes chances de levantar su primera corona en Oceanía.

    Sin embargo, pese a ser sobrepasado por largos pasajes del duelo, el tenista serbio no daba señales de rendición y seguía luchando. Los 12 minutos que tardaron solo en definir el primer juego del cuarto set era la muestra de aquello. Nole, con una muestra de orgullo impresionante a sus 38 años de edad, le respondía cada golpe con tal de asegurar su supervivencia sobre el cemento australiano. En esa instancia, el partido no pudo estar más parejo: ambos mantuvieron su servicio hasta el 5-5.

    Sin embargo, la juventud de Alcaraz pudo más y terminó equilibrando la final a su favor. El vigente campeón del US Open cerró con broche de oro su faena y acabó conquistando el cuarto parcial por 7-5. Así, obtuvo la corona que le faltaba en su palmarés e hizo historia en el circuito: desplazó a Rafael Nadal como el más joven en ganar los cuatro Grand Slam. El manacorí lo había hecho con 24 años. Djokovic, por su lado, desperdició la posibilidad de ser el más veterano en alzar un Major. El australiano Ken Rosewall, con 37 años, va a seguir manteniendo el récord.

    TenisCarlos AlcarazNovak DjokovicAbierto de AustraliaAustralian OpenGrand SlamATP

