    El Deportivo

    Histórico: Novak Djokovic vence a Jannik Sinner y chocará contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

    El serbio, 4° del ranking ATP, se impuso en cinco sets al italiano (2°) y va por una nueva corona.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Novak Djokovic superó a Jannik Sinner y enfrentará a Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia. Foto: @atptour / X.

    Novak Djokovic va por un nuevo título. El tenista serbio consiguió imponerse a Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia en cinco sets de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 después de cuatro horas y 12 minutos de competencia.

    De esta manera, el balcánico deberá enfrentar a Carlos Alcaraz en la definición del Grand Slam.

    El tenista serbio sacó a relucir su mejor tenis en Melbourne para romper una racha de cinco derrotas consecutivas contra Sinner y quedó a una victoria de alcanzar su 25° título de Grand Slam y el 11° en tierras australianas.

    El camino para lograrlo fue bastante duro. Tras caer en el primer set y luego pasar a estar dos parciales a uno abajo, el balcánico luchó con todo cada pelota para seguir adelante, llegando a salvar 16 de los 18 puntos de quiebre que tuvo en contra.

    Buscando romper una larga sequía

    Esta victoria le da la posibilidad a Nole de romper una sequía que arrastra desde 2023. Después de la obtención del US Open de ese año, y la irrupción de Sinner y Alcaraz en el escenario mundial, Djokovic no ha podido levantar un trofeo de esta envergadura.

    Ahora, deberá prepararse para enfrentar a Carlos Alcaraz en la final del Grand Slam. El deportista hispano tuvo que sufrir más de la cuenta para dejar en el camino a Alexander Zverev, también en cinco sets, después de casi cinco horas y media de competencia.

    Djokovic tiene una leve ventaja contra el ibérico, pues en el frente a frente está 5-4 arriba. En el último cruce, en los cuartos de final de Australia 2025, Nole rompió la igualdad.

    En el papel, además, el número 4 del mundo tiene una ventaja física, pues avanzó dos rondas beneficiado por el abandono de sus rivales por lesión. En la cuarta ronda, Jakub Mensik le abrió la posibilidad de seguir en el camino sin entrar en la cancha y luego Lorenzo Mussetti debió retirarse con una dolencia física cuando se imponía por dos sets.

    Sinceramente, me he quedado sin palabras ahora mismo”, señaló Nole tras el cierre del duelo.

    Es surrealista, sinceramente. Jugué más de cuatro horas, son casi las dos de la madrugada. Recuerdo 2012, cuando jugué contra Rafa en la final, que duró casi seis horas. La intensidad y la calidad del tenis fueron altísimas, y sabía que esa era la única manera de ganarle esta noche. Me ganó los últimos cinco partidos. Tenía mi número de móvil, así que tuve que cambiarlo esta noche”, bromeó.

    Además, le agradeció a Sinner por “darme al menos una victoria”. “Le tengo un respeto enorme; es un jugador increíble. Te exige al máximo, como me hizo esta noche, así que se merece un gran aplauso... Esta noche ha sido una de las mejores, si no la mejor, en cuanto a ambiente y apoyo que he tenido en Australia”, complementó.

    En cuanto a su próximo rival, lanzó que “vi el Alcaraz-Zverev, fue increíble, hemos intentado igualar su calidad e intensidad del partido, creo que vuestra entrada ha valido la pena, quiero el 10% de los tickets (risas). Tengo ganas de verle a Alcaraz, me ha hecho jugar tarde para lo mayor que soy, que me tengo que ir a la cama”.

    Parece que ya he ganado hoy. Lucharé contra el número uno del mundo, espero competir de tú a tú con Alcaraz y ganar ese partido”, concluyó Djokovic

    TenisAbierto de AustraliATPNovak DjokovicJannik Sinner

