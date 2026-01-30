SUSCRÍBETE POR $1100
    El momento de furia de Alexander Zverev por la atención médica a Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia

    El tenista alemán se lanzó en contra de la jueza de silla y un supervisor después de que el español recibiera asistencia por calambres.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Alexander Zverev criticó que se le permitiera a Carlos Alcaraz recibir atención médica por calambres. Foto: Captura de video.

    El duelo de semifinales del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev no estuvo exento de polémicas. Tras un intenso comienzo, el tenista español comenzó a sentir malestares físicos y algunos calambre, situación por las que pidió asistencia médica en el cierre del tercer set.

    Sin embargo, el alemán cuestionó a la jueza de silla y a un supervisor el hecho de que le permitieran al murciano tener un tiempo médico por una situación que no estaba permitida por reglamento.

    El alemán, visiblemente molesto con la situación se dirigió a los encargados del partido: “Está pidiendo tiempo médico por calambres, ¡pero el tratamiento por calambres no está permitido! ¡No está lesionado! ¡Esto es una mierda! ¡Una mierda!”, remarcó.

    Todo escaló cuando Zverev dejó entrever un trato preferencial hacia Alcaraz y Jannik Sinner. “¿Cómo dejan que entren a atenderlo por calambres? A ellos dos los protegen todo el tiempo”, señaló.

    Una vez consumada la victoria del hispano, el alemán tomó la palabra en la conferencia de prensa, donde, con más calma, explicó el motivo de su malestar.

    “Estaba acalambrado, no puede pedir tiempo médico. Pero qué puedo hacer, no es mi decisión. No me gustó, pero no es una decisión que yo controle. Dije que fue una mierda, pero fue eso hace como 17 horas. Ya no me acuerdo. Está en video, pero no quiero hablar de eso en este momento. Ha sido una de las mejores batallas en Australia, no tiene que ser el tópico lo que dije”, comentó.

    Tras ello, apuntó que el desgaste físico también lo afectó. “Mis piernas dejaron de empujar hacia arriba… Así son las cosas. Esto es la vida. Seguimos adelante”, expresó.

    Por último, dejó claro que lo dio todo en la cancha. “Creo que esta es una de las mejores batallas que hubo en Australia. Ambos llegamos a nuestro límite absoluto. Si sigo jugando de esta manera, va a ser un buen año para mí”, remató.

