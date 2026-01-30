“Jerarquía y experiencia”: Alianza Lima anuncia a Esteban Pavez luego de su repentina salida de Colo Colo

Esteban Pavez es, oficialmente, nuevo jugador de Alianza Lima. Luego de superar con éxito los exámenes médicos, el excapitán de Colo Colo se dirigió a Matute para firmar su contrato con uno de los tres grandes del fútbol peruano y así iniciar una nueva etapa en su carrera, luego de salir por la puerta trasera del estadio Monumental.

El día anterior, el mediocampista se fue de Chile reflejando el sinsabor que le dejó no continuar en el Cacique. Reconoció que no quedó conforme con la manera en que se despidió. “Mi despedida es un poco fría. Merecía al menos una foto, un recuerdo, algo del club y eso me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo Colo se han ido así y eso no puede ser”, declaró en el aeropuerto.

“Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Por algo me llamó Pablo (Guede). Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar”, añadió.

En efecto, la solicitud de Pablo Guede fue clave para explicar la operación que dejó a Pavez en el fútbol peruano. Los blanquiazules fueron al mercado con la intención de incorporar a un volante central con experiencia, para cerrar el plantel de cara al inicio del campeonato local y su participación en la fase 1 de la Copa Libertadores.

“Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos”, posteó el club en sus redes oficiales, para anunciar la incorporación del mediocampista.

Luego de una pretemporada atribulada, con referentes del plantel siendo acusados por un supuesto abuso sexual en Uruguay (donde participaron en la Serie Rio de La Plata), Alianza se prepara para iniciar la actividad oficial. Este viernes 30 abre la Liga 1 de Perú visitando a Sport Huancayo (14.00 horas de Chile). Luego, el miércoles 4 de febrero tiene la ida de la fase 1 de Copa Libertadores, ante 2 de Mayo de Paraguay, como visita.