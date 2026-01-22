SUSCRÍBETE POR $1100
    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron acusados por una mujer argentina, en un grave hecho que habría ocurrido en contexto de la Serie Río de la Plata.

     
    El equipo de Alianza Lima en el amistoso ante Colo Colo. Foto: Photosport. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Alianza Lima vive un terremoto, en una noticia que impacta al fútbol peruano. Tres futbolistas del conjunto blanquiazul fueron denunciados por abuso sexual, en un escándalo que ocurre en el marco de la Serie Río de la Plata.

    Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres referentes del club Aliancista y exseleccionados peruanos, fueron acusados por una mujer argentina de 22 años.

    Según la presentación judicial, la denunciante aseguró que el hecho habría tenido lugar en Montevideo, específicamente en el hotel Hyatt Centric, recinto donde el plantel dirigido por Pablo Guede se hospedó para afrontar la Serie Río de la Plata, donde el club incaico se enfrentó y venció a Colo Colo, por ejemplo.

    Según el documento, la joven transandina ya conocía a Zambrano. Luego de compartir una cena, la mujer aceptó una invitación al hotel junto a una amiga. En ese contexto, tanto Miguel Trauco como Sergio Peña habrían ingresado a una habitación del recinto, donde presuntamente se produjo una agresión sexual con acceso carnal.

    La denunciante manifestó sentirse en estado de shock, por lo que optó no realizar la querella en territorio uruguayo. Decidió retornar a Argentina, donde finalmente formalizó la acusación ante las autoridades pertinentes.

    Alianza Lima no se ha pronunciado

    La denuncia fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional. De acuerdo al documento judicial, la mujer explicó que no acudió a las autoridades de Montevideo por el “miedo, confusión y la dificultad de encontrarse fuera de su país”.

    Tras regresar a Argentina, la denunciante acudió a un hospital de San Isidro para recibir atención médica. Posteriormente, fue derivada al Hospital Muñiz, donde se le realizaron diversos estudios.

    Por ahora, las autoridades argentinas se encuentran realizando diligencias para recolectar la información y elementos necesarios para continuar con la investigación de un caso que generó repercusión en el fútbol sudamericano.

    La denuncia sacude a Alianza Lima justo antes de la Noche Blanquiazul, tradicional jornada donde se presentan refuerzos de cara a la temporada 2026. Precisamente, se esperaba una noche histórica, pues se medirán con el Inter Miami de Lionel Messi, este viernes 23 de enero.

    No obstante, la noticia golpeó al club peruano, que todavía no se ha pronunciado oficialmente por el grave hecho que involucra a tres de sus jugadores y máximos referentes.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSerie Río de la PlataUruguayPablo GuedeAlianza LimaCarlos ZambranoMiguel TraucoSergio Peña

    COMENTARIOS

