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    General iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump a propuesta de paz

    La tensión escala en Medio Oriente mientras EE.UU. refuerza su presencia militar y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump LISI NIESNER

    El general iraní Mohamad Yafar Asadi advirtió que es “probable” una reanudación de la guerra, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la última propuesta de paz presentada a mediadores pakistaníes.

    La iniciativa contemplaba reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz —clave para el comercio energético mundial— y postergar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el mandatario estadounidense aseguró que la hoja de ruta no le “satisface”, cerrando por ahora la posibilidad de un acuerdo.

    En paralelo, Trump manifestó su “descontento” con España e Italia, acusando a ambos gobiernos de estar conformes con que Irán eventualmente pueda desarrollar armas nucleares, lo que tensiona aún más las relaciones con aliados europeos.

    iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump

    En medio de la escalada, Washington autorizó la venta de armamento avanzado a Qatar por cerca de mil millones de dólares, como parte de su estrategia para fortalecer a socios clave en la región. A esto se suma la decisión de retirar 5.000 soldados estadounidenses desde Alemania, en señal de protesta por la postura de Berlín frente al conflicto.

    La situación se agrava con el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ya cumple dos meses desde el inicio de las hostilidades. El cierre de esta ruta estratégica ha provocado una interrupción significativa en el suministro global de petróleo y gas, generando preocupación por su impacto en la economía mundial.

    iraní advierte reanudación de la guerra tras rechazo de Trump CENTCOM
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