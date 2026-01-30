SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se mete en la final del Australian Open tras imponerse en una batalla épica a Alexander Zverev

    El tenista español debió luchar con todo para vencer en cinco sets al alemán en un partido que se extendió por más de cinco horas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @ATPTour_ES / X.

    Carlos Alcaraz supo imponerse a Alexander Zverev para avanzar a la final del Abierto de Australia con tintes épicos. El tenista español, número 1 del ranking ATP, debió batallar con todo para imponerse al alemán en cinco sets de 6-4, 7-6(5), 6(3)-7, 6(4)-7 y 7-5 después de cinco horas y 26 minutos de competencia.

    Después de un primer y segundo parcial notable para el hispano, este comenzó a tener algunas complicaciones físicas a partir del tercero y eso acabó permitiendo que el germano pudiera emparejar las acciones en Melbourne.

    De hecho, Alcaraz tuvo un momento en el que estuvo vomitando en la pista y sintiendo calambres que hacían dudar su continuidad en el duelo. A pesar de esto, pudo continuar hasta pelear el tie break, en el que se impuso el alemán.

    En el cuarto set los malestares continuaron, pero de todas maneras aguantó lo necesario para llevar el partido al desempate, aunque no pudo cerrar el partido y Zverev acabó forzando la disputa de una quinta manga.

    En este último parcial se vivió una verdadera batalla. Si bien al germano se le vio mucho más entero en el comienzo, logrando un quiebre en el primer juego, Alcaraz acabó acumulando fuerzas para el cierre.

    Tras no poder quitarle el servicio en el cuarto, sexto y octavo game, llegó el momento de alivio para el español en el décimo para poner la paridad 5-5.

    No conforme con aquello, confirmó el saque en el juego siguiente y dio un golpe de autoridad en el 12° para cerrar el set y el partido por 7-5.

    La clave del duelo

    Tras la victoria, Carlos Alcaraz dio a conocer en la entrevista sobre la pista la clave que le permitió meterse en la final del Grand Slam: “Creer todo el tiempo”.

    “Siempre digo que tienes que creer en ti mismo, sin importar si tienes problemas o lo que haya pasado. No importa nada, tienes que seguir creyendo en ti en todo momento. Pasé por dificultades a mediados del tercer set. Físicamente fue uno de los partidos más exigentes que jugado en mi corta carrera”, complementó el hispano.

    Había estado en este tipo de situaciones y sabía lo que tenía que hacer. Tenía que poner corazón. Creo que lo hice y peleé hasta la última bola. Sabía que iba a tener mis opciones. Estoy tremendamente orgulloso de mí mismo por la forma en la que luché y remonté en el quinto set”, añadió.

    Con esto, el número uno quedó a un solo paso de conseguir el último Grand Slam que le falta a su palmarés. Para ello, deberá enfrentar al ganador del cruce entre Novak Djokovic y Jannik Sinner.

    La queja de Zverev

    El duelo de semifinales del Abierto de Austalia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev no estuvo exento de polémicas. Tras Un intenso comienzo, el tenista español comenzó a sentir malestares físicos y algunos calambre, situación por las que pidió asistencia médica en el cierre del tercer set.

    Sin embargo, el alemán cuestionó a la jueza de silla y a un supervisor el hecho de que le permitieran al murciano tener un tiempo médico por una situación que no estaba permitida por reglamento.

    El alemán, visiblemente molesto con la situación se dirigió a los encargados del partido: “Está pidiendo tiempo médico por calambres, ¡pero el tratamiento por calambres no está permitido! ¡No está lesionado! ¡Esto es una mierda! ¡Una mierda!”, remarcó.

    Todo escaló cuando Zverev dejó entrever un trato preferencial hacia Alcaraz y Jannik Sinner. “¿Cómo dejan que entren a atenderlo por calambres? A ellos dos los protegen todo el tiempo”, señaló.

    TenisATPAustralian OpenAbierto de Australia

