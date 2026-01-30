Perú ya piensa en 2030 y oficializa al brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador

Tanto en Perú como en Brasil ya daban luces de que Mano Menezes se iba a convertir, sorpresivamente, en el nuevo entrenador de la selección incaica. Finalmente, este jueves por la tarde se oficializó al brasileño de 63 años como el encargado de asumir la banca de la Bicolor, con el objetivo claro de llegar al Mundial 2030.

Durante meses, el nombre de Gustavo Álvarez estuvo en la órbita de la Federación Peruana de Fútbol para tomar el puesto. Luego de que se concretara su salida de Universidad de Chile, fueron más sonoras las versiones que aproximaban al argentino en el país vecino. Sin embargo, la FPF terminó inclinándose por un estratega de más experiencia. De hecho, tuvo un paso por el Scratch.

“Comienza un nuevo capítulo para #LaBicolor. El DT Mano Menezes asume la dirección técnica de nuestra Selección Masculina”, posteó el combinado peruano mediante sus redes oficiales.

Fue en la Villa Deportiva Nacional (Videna) donde se realizó el evento de presentación de Menezes y su cuerpo técnico. “Bienvenido profesor. Sepa usted que el pueblo peruano le recibe con mucho respeto, cariño, con ganas de trabajar. Nuestra selección absoluta, también juveniles, puedan regalarnos grandes momentos en la cancha”, manifestó el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

En sus primeras palabras al mando de la Bicolor, el brasileño habló sobre su trabajo. “Siempre podemos hacer una renovación, por partes, más equilibrado. A veces no es posible, porque queremos clasificar a la Copa. La transición demora un poco, se paga un poco el precio... Necesitamos hablar con jugadores de experiencia, cara a cara”, expuso el adiestrador. Respecto al juego, afirmó: “Cualquier técnico del mundo necesita construir desde atrás. Yo pienso el fútbol como más posicional. Los jugadores tienen la técnica para realizar las técnicas bien”.

Luis Antonio Venker de Menezes comenzó como entrenador en 1997, al mando del Esporte Clube Guarani. En su historia registra pasos por elencos grandes de Brasil como Gremio, donde tuvo dos etapas (2005-2007 y 2025), Flamengo (2013), Internacional de Porto Alegre (2022-2023) y Corinthians, con el que estuvo en tres etapas (2008-2010, 2014 y 2023-2024). Fuera de su país cuenta con dos experiencias previas: en el Shandong Luneng de China (2016) y en el Al Nassr de Arabia Saudita (2021).

Estuvo al mando de la selección brasileña, asumiendo después del Mundial de Sudáfrica 2010. En la Copa América 2011 no le fue bien, quedando fuera en cuartos de final ante Paraguay. También perdió contra México en la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A fines de ese año, fue despedido y sustituido por Luiz Felipe Scolari, quien dirigiría a la Canarinha en la Copa del Mundo 2014.

Perú tuvo en 2025 dos técnicos interinos: Óscar Ibáñez y Manuel Barreto. Este último es quien dirigió en los amistosos contra Chile, en La Florida y Rusia, respectivamente. Se espera el estreno de Menezes para la fecha FIFA de marzo, donde se aguarda que la Bicolor sea sparring de elencos clasificados al Mundial.