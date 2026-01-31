Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams. Foto: @australianopen

Novak Djokovic (4° del ranking ATP) está a una victoria de inscribir su nombre en un nuevo registro inédito del tenis. Algo que el serbio acostumbra a realizar. A los 38 años, disputará la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz (1°), con la posibilidad de convertirse en el campeón de Grand Slam más veterano de la historia.

Hasta ahora, ese récord pertenece a Ken Rosewall. El australiano se consagró en Melbourne de 1972 con 37 años, dos meses y un día. Se impuso en casa en esa oportunidad. Desde entonces, ningún jugador ha logrado ganar un major con una edad superior. Ni siquiera Roger Federer o Rafael Nadal.

De hecho, el podio se completa con el suizo, campeón en Oceanía en 2018 con 36 años, cinco meses y 20 días; y nuevamente Rosewall, vencedor del mismo torneo en 1971, con 36 años, cuatro meses y 12 días. Mientras que Nole y el manacorí son los otros tenistas que levantaron un grande con más de 36 años, aunque el serbio es el único que llega a una final superando los 38.

Alcaraz y Djokovic se medirán por quinta vez en una final. TOBY MELVILLE

El acceso a la definición se produjo tras una exigente victoria ante Jannik Sinner (2°) en semifinales. El balcánico se impuso en cinco sets por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, luego de cuatro horas y 12 minutos de juego. El triunfo le permitió cortar una racha de cinco derrotas consecutivas frente al italiano y quedar a un paso de su 25° título de Grand Slam, además de una eventual undécima corona en Australia.

En la final lo espera Alcaraz (22 años), quien avanzó tras superar a Alexander Zverev (3°) en cinco sets, en un partido que se extendió por cinco horas y 26 minutos. El español ganó por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de remontar un quiebre en el quinto set y resistir problemas físicos y vómitos durante buena parte del encuentro.

Djokovic y el murciano se han enfrentado en cuatro finales oficiales, con dos triunfos para cada uno. El español se impuso en las finales de Wimbledon 2023 y 2024, mientras que el serbio ganó la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y la definición olímpica de París 2024. El historial general favorece levemente a Djokovic por 5-4.

Más allá del antecedente directo, el contexto físico también forma parte del análisis actual. Nole llega a la final con menos tiempo en la cancha, tras beneficiarse por los retiros de Jakub Mensik (17°) y Lorenzo Musetti (5°), en octavos y cuartos de final. Alcaraz, en cambio, disputó dos partidos consecutivos a cinco sets, en cuartos y semifinales.

La final del Abierto de Australia no solo definirá al campeón del primer Grand Slam de la temporada, también pone en juego un récord que se mantiene vigente desde hace cinco décadas. Si Djokovic se impone, superará la marca de Ken Rosewall y establecerá un nuevo estándar de longevidad competitiva en la historia del tenis profesional.