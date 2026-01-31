SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    El tenista serbio se medirá ante Carlos Alcaraz en la final del torneo oceánico. Nole busca convertirse en el campeón de mayor edad en un Grand Slam. La marca la tiene Ken Rosewall, quien se impuso con 37 años.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams. Foto: @australianopen

    Novak Djokovic (4° del ranking ATP) está a una victoria de inscribir su nombre en un nuevo registro inédito del tenis. Algo que el serbio acostumbra a realizar. A los 38 años, disputará la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz (1°), con la posibilidad de convertirse en el campeón de Grand Slam más veterano de la historia.

    Hasta ahora, ese récord pertenece a Ken Rosewall. El australiano se consagró en Melbourne de 1972 con 37 años, dos meses y un día. Se impuso en casa en esa oportunidad. Desde entonces, ningún jugador ha logrado ganar un major con una edad superior. Ni siquiera Roger Federer o Rafael Nadal.

    De hecho, el podio se completa con el suizo, campeón en Oceanía en 2018 con 36 años, cinco meses y 20 días; y nuevamente Rosewall, vencedor del mismo torneo en 1971, con 36 años, cuatro meses y 12 días. Mientras que Nole y el manacorí son los otros tenistas que levantaron un grande con más de 36 años, aunque el serbio es el único que llega a una final superando los 38.

    Alcaraz y Djokovic se medirán por quinta vez en una final. TOBY MELVILLE

    El acceso a la definición se produjo tras una exigente victoria ante Jannik Sinner (2°) en semifinales. El balcánico se impuso en cinco sets por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, luego de cuatro horas y 12 minutos de juego. El triunfo le permitió cortar una racha de cinco derrotas consecutivas frente al italiano y quedar a un paso de su 25° título de Grand Slam, además de una eventual undécima corona en Australia.

    En la final lo espera Alcaraz (22 años), quien avanzó tras superar a Alexander Zverev (3°) en cinco sets, en un partido que se extendió por cinco horas y 26 minutos. El español ganó por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, luego de remontar un quiebre en el quinto set y resistir problemas físicos y vómitos durante buena parte del encuentro.

    Djokovic y el murciano se han enfrentado en cuatro finales oficiales, con dos triunfos para cada uno. El español se impuso en las finales de Wimbledon 2023 y 2024, mientras que el serbio ganó la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y la definición olímpica de París 2024. El historial general favorece levemente a Djokovic por 5-4.

    Más allá del antecedente directo, el contexto físico también forma parte del análisis actual. Nole llega a la final con menos tiempo en la cancha, tras beneficiarse por los retiros de Jakub Mensik (17°) y Lorenzo Musetti (5°), en octavos y cuartos de final. Alcaraz, en cambio, disputó dos partidos consecutivos a cinco sets, en cuartos y semifinales.

    La final del Abierto de Australia no solo definirá al campeón del primer Grand Slam de la temporada, también pone en juego un récord que se mantiene vigente desde hace cinco décadas. Si Djokovic se impone, superará la marca de Ken Rosewall y establecerá un nuevo estándar de longevidad competitiva en la historia del tenis profesional.

    Lee también:

    Más sobre:TenisLT SábadoGrand SlamAbierto de AustraliaAustralian OpenNovak DjokovicCarlos Alcaraz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    Lo más leído

    1.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    2.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    3.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    4.
    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    5.
    Con graves incidentes en el Estadio Nacional: la U y Audax Italiano empatan en el triste inicio de la Liga de Primera

    Con graves incidentes en el Estadio Nacional: la U y Audax Italiano empatan en el triste inicio de la Liga de Primera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia
    Chile

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
    Negocios

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas
    Tendencias

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin
    Mundo

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos