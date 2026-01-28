SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia

    El histórico tenista serbio se instala en la ronda de los cuatro mejores del primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, no gana un partido desde los dieciseisavos de final.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    En semifinales sin ganar octavos ni cuartos: la insólita estadística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia. Foto: @australianopen

    Novak Djokovic (4° del ranking ATP) vuelve a instalarse en las semifinales del Abierto de Australia. Ahora en medio de un escenario poco habitual. El serbio alcanzó la penúltima ronda del primer Grand Slam de la temporada sin haber completado sus partidos de octavos ni de cuartos de final, ambos resueltos por el retiro de sus rivales.

    El episodio más reciente ocurrió este miércoles en Melbourne, durante el duelo de cuartos de final frente a Lorenzo Musetti (5°). El italiano dominaba el encuentro con claridad y estaba a un set de cerrar su clasificación. Se impuso por 6-4 en el primer parcial y repitió el control en el segundo con un 6-3. Sin embargo, en el tercer set comenzó a mostrar evidentes molestias físicas cuando caía por 3-1, situación que lo llevó a abandonar el partido y entregar el paso a semifinales.

    Tras el retiro, Musetti explicó el origen de la lesión y la dificultad para continuar en competencia. “Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí compitiendo porque estaba jugando realmente, realmente bien”, señaló. Con el correr de los juegos, el dolor fue en aumento. “El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, agregó.

    El italiano también expresó su frustración por una dolencia que se suma a un historial complejo en materia física. “Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí”, comentó.

    Para Djokovic, el desenlace fue inesperado. Así lo reconoció inmediatamente tras el partido. “No sé ni qué decir. Me veía de camino a casa”, afirmó. El serbio había sido superado durante gran parte del encuentro y asumió el desarrollo adverso del duelo. “No he sentido la pelota en todo el partido, no sabía qué pelota esperar por su parte”, explicó.

    El propio Djokovic fue enfático al evaluar el mérito deportivo del cruce. “Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”, sostuvo.

    “Es una lástima para él. Hoy fue, con diferencia, el mejor jugador y debería haber ganado el partido. Me siento afortunado”, añadió.

    El avance por la baja de Musetti se suma a lo ocurrido en la ronda anterior. En los octavos de final, Djokovic ya había clasificado sin jugar el partido completo tras el retiro del checo Jakub Mensik (17°), también por lesión. De este modo, el serbio accedió a semifinales sin haber ganado en cancha ninguno de sus compromisos en las dos rondas previas, una situación excepcional en instancias decisivas de un Grand Slam.

    Más allá de la estadística, el escenario competitivo para Djokovic se vuelve exigente de cara a la siguiente ronda. En semifinales enfrentará a Jannik Sinner (2°), quien avanzó tras vencer al estadounidense Ben Shelton (7°) en tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-4.

    Con ese triunfo, Sinner alcanzó las semifinales del Abierto de Australia por tercer año consecutivo y extendió su racha a 19 victorias seguidas en el torneo. El registro le permitió igualar la cuarta mejor marca histórica del campeonato, que pertenecía a Roger Federer.

    El italiano proyectó el cruce ante Djokovic con mesura y énfasis en la exigencia del desafío. “Entrenas para momentos así. Me levantaré con ganas y ojalá pueda hacer un buen partido. Si quieres ganar, tienes que jugar a tu mejor nivel”, afirmó. También destacó el aprendizaje que implica enfrentar al serbio. “He recibido grandes lecciones anteriormente y más allá del resultado, te hace mejorar como jugador y persona. Tenemos suerte de que Novak esté aún ahí, desplegando un tenis increíble a su edad”.

    Djokovic llega a una nueva semifinal en Melbourne con una ruta atípica y sin haber consolidado su tenis en las rondas decisivas. El duelo ante Sinner aparece como la primera gran prueba deportiva en su camino hacia una nueva final.

