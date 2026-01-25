Llega fresco a cuartos: Novak Djokovic avanza en el Abierto de Australia sin jugar tras retiro de su rival

Novak Djokovic (4° del ranking ATP), a sus 38 años, tendrá un descanso inesperado en el Abierto de Australia. El serbio tendrá una jornada extra tras el retiro de Jakub Mensik (17°), su rival en los octavos de final del certamen tras sufrir una lesión abdominal.

El enfrentamiento estaba programado para este lunes 26 de enero, en el cierre de la sesión nocturna disputada en el Rod Laver Arena, recinto principal del Melbourne Park. Así, Nole avanzó sin jugar a los cuartos de final del primer Grand Slam del año. El balcánico va por su vigesimoquinto major.

Mensik informó su retiro en un comunicado publicado a través de sus redes sociales. El checo lamentó la obligada determinación: “Esto es difícil de escribir. Después de hacer todo lo posible para seguir adelante, me veo obligado a abandonar por una lesión en un músculo del abdominal que ha progresado en los últimos partidos”, comenzó señalando. “Después de largas conversaciones con mi equipo y los médicos, decidimos no pisar la cancha mañana”, añadió.

Se definen los cuartos de final

El promisorio tenista de 20 años valoró su paso por el Abierto de Autralia: “Aunque estoy decepcionado, llegar a la cuarta ronda aquí por primera vez es algo que llevaré conmigo durante mucho tiempo. Sentí mucha energía de los aficionados y el ambiente de Melbourne fue realmente especial”, escribió.

“Gracias a mi equipo por estar conmigo en cada paso y a todos los que me enviaron mensajes y me animaron. Significa más de lo que creen. Ahora es el momento de recuperarme adecuadamente”, cerró Mensik en el escrito.

De esta forma, un descansado Djokovic espera rival del vencedor del duelo entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz.

En otros resultados, Carlos Alcaraz (1°) superó a Tommy Paul (20°), por 7-6(6), 6-4 y 7-5; Álex de Miñaur (6°) venció a Aleksandr Búblik (10°), por 6-4, 6-1 y 6-1; Learner Tien (29°) se impuso ante Daniil Medvedev (12°), por 6-4, 6-0 y 6-3; mientras que Alexander Zverev (3°) hizo lo propio con Francisco Cerúndulo (21°), por 6-2, 6-4 y 6-4. Todos avanzaron a cuartos de final.