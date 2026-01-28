SUSCRÍBETE POR $1100
    “No tengo palabras para describir cómo me siento”: el dramático momento de Lorenzo Musetti en el Australian Open

    El tenista italiano se imponía a Novak Djokovic por los cuartos de final del Grand Slam, pero debió abandonar el duelo por una lesión.

    Pablo Retamal V.
    Lorenzo Musetti debió abandonar el partido por lesión cuando se imponía a Novak Djokovic. Foto: @AustralianOpen / X.

    Este miércoles se registró un dramático momento por los cuartos de final del Abierto de Australia en el duelo entre Lorenzo Musetti (5° del ranking ATP) y Novak Djokovik (4°).

    En el duelo en el que ambos tenistas buscaban el paso a las semifinales, el italiano había conseguido imponerse en el primer set por 6-4 y luego, en el segundo, dominó por 6-3 quedando a solo un parcial de abrochar su clasificación a la siguiente ronda.

    Sin embargo, en el tercer set comenzó a evidenciar dolencias físicas cuando estaba 3-1 abajo en el marcador, situación que lo obligó a abandonar la competencia.

    Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí compitiendo porque estaba jugando realmente, realmente bien”, comentó Musetti tras el retiro.

    El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, añadió más adelante.

    A su vez, dio a conocer su frustración y preocupación por la dolencia, teniendo en cuenta los antecedentes que acumula en esta materia.

    “Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí”, lamentó.

    Si bien aún no se había sometido a exámenes médicos, se animó a señalar que “No soy doctor, pero conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado”.

    “Iba dos sets arriba contra Novak y estaba jugando así. Tener que retirarme es algo que nunca habría imaginado. Es realmente doloroso”, concluyó Musetti.

    La sinceridad de Djokovic: “Me veía camino a casa”

    Del otro lado de la malla, Novak Djokovic consiguió avanzar por segunda vez en el torneo por la baja de un rival, pues ya había conseguido meterse en los cuartos de final tras el abandono del checo Jakub Mensik también por lesión.

    No sé ni qué decir. Me veía de camino a casa”, señaló en primera instancia el serbio en la entrevista en cancha.

    También abordó la forma en la que acabó perdiendo los dos primeros parciales del duelo. “No he sentido la pelota en todo el partido, no sabía qué pelota esperar por su parte”, aseguró.

    Y al referirse al italiano lanzó que “hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder”.

    Es una lástima para él. Hoy fue, con diferencia, el mejor jugador y debería haber ganado el partido. Me siento afortunado”, concluyó Djokovic.

    Ahora, Nole tendrá una complicada tarea si quiere meterse en la final del Abierto de Australia. En las semifinales tendrá que enfrentar a Jannik Sinner (2°), quien dejó en el camino al estadounidense Ben Shelton (7°) en tres sets de 6-3, 6-4 y 6-4.

    Con esto, Sinner avanzó por tercer año seguido a esta instancia en el Greand Slam, celebrando además su victoria 19 de forma consecutiva. Así, igualó la cuarta racha de victorias más larga del campeonato que ostentaba Roger Federer.

    Sobre su enfrentamiento contra Djokovic, el italiano expresó que “Entrenas para momentos así. Me levantaré con ganas y ojalá pueda hacer un buen partido. Si quieres ganar, tienes que jugar a tu mejor nivel. He recibido grandes lecciones anteriormente y más allá del resultado, te hace mejorar como jugador y persona. Tenemos suerte de que Novak esté aún ahí, desplegando un tenis increíble a su edad”.

