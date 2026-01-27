Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

La crisis no se detiene en Unión Española. Luego del descenso, Emiliano Vecchio asomaba como el principal nombre que reforzaría el plantel de cara a la temporada 2026. El volante argentino era la carta para luchar en la Primera B y buscar el ascenso. Sin embargo, la historia dio un vuelco. Este martes, el equipo de Independencia desvinculó oficialmente al jugador.

Desde Santa Laura le enviaron una carta al argentino donde le detallan los motivos por los que toman la decision. En la misiva se habla de grave incumplimiento de contrato en base a inasisentcias frecuentes a entrenamientos y declaraciones públicas de él y su esposa que contravienen la buena fe contractual entre las partes, según revelaron fuentes del club a El Deportivo.

En medio de la batalla entre ambos, que se fue tornando en un asunto legal, Sabino Aguad salió al paso. Lejos de apaciguar los ánimos, el gerente general del equipo de Independencia exhibió a través de su cuenta de X una serie de mensajes que le habría enviado el futbolista antes del conflicto. “Este es el Emiliano que conocía hasta hace un par de semanas”, escribió el ingeniero comercial.

En la captura de pantalla, se observa una serie de chat en buenos términos por parte del jugador transandino. “Solo le mando este mensaje para decirle que lo quiero y lo admiro mucho. Le deseo lo mejor de todo corazón en lo que viene. Seguro será difícil, pero todos estaremos orando, mandando nuestras energías para que Unión pueda salir adelante. Le mando un abrazo enorme amigo. Cuídese mucho. Fuerza para todo lo que viene”, se lee en el mensaje.

La publicación de Sabino Aguad.

Horas después de su publicación, Aguad abordó el conflicto. “No tiene excusa para decir que no conocía el contrato”, señaló de entrada. “Todo esto me extraña bastante. Por eso mostré un mensaje de hace algunos meses en el que hablaba maravillas; ahora este cambio de postura es poco entendible”, añadió.

“Todo lo que dijeron que había para él (casa, auto y demás) nunca existió. Revisamos los respaldos en WhatsApp y el contrato se le envió incluso a Argentina para que lo revisara con calma antes de viajar. Tenía total claridad”, concluyó el directivo.

La imagen que compartió Aguad llegó horas después de que Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española, explicara a El Deportivo la posición del club. “Yo fui quien negoció con el jugador. Era consciente y aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo. Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Tampoco se habló de colegio para los hijos. El jugador al principio tuvo la mejor disposición. En el contrato estaban claras las condiciones. Lo firmó y lo aceptó”, dijo.

“En este momento, Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”, añadió. Ahora, sin embargo, ese escenario se modifica y el volante queda como agente libre.

Vecchio, por su lado, descartaba retornar a Santiago. “No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”, declaró el mediocampista a TyC Sports.