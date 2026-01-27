SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    Luego de las declaraciones cruzadas entre el futbolista y su esposa con la directiva del equipo hispano, desde Santa Laura le comunicaron al jugador su desvinculación mediante una carta oficial.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Unión Española se aburre de Emiliano Vecchio y lo desvincula oficialmente por “incumplimiento de contrato”. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    La crisis no se detiene en Unión Española. Luego del descenso, Emiliano Vecchio asomaba como el principal nombre que reforzaría el plantel de cara a la temporada 2026. El volante argentino era la carta para luchar en la Primera B y buscar el ascenso. Sin embargo, la historia dio un vuelco. Este martes, el equipo de Independencia desvinculó oficialmente al jugador.

    Desde Santa Laura le enviaron una carta al argentino donde le detallan los motivos por los que toman la decision. En la misiva se habla de grave incumplimiento de contrato en base a inasisentcias frecuentes a entrenamientos y declaraciones públicas de él y su esposa que contravienen la buena fe contractual entre las partes, según revelaron fuentes del club a El Deportivo.

    En medio de la batalla entre ambos, que se fue tornando en un asunto legal, Sabino Aguad salió al paso. Lejos de apaciguar los ánimos, el gerente general del equipo de Independencia exhibió a través de su cuenta de X una serie de mensajes que le habría enviado el futbolista antes del conflicto. “Este es el Emiliano que conocía hasta hace un par de semanas”, escribió el ingeniero comercial.

    En la captura de pantalla, se observa una serie de chat en buenos términos por parte del jugador transandino. “Solo le mando este mensaje para decirle que lo quiero y lo admiro mucho. Le deseo lo mejor de todo corazón en lo que viene. Seguro será difícil, pero todos estaremos orando, mandando nuestras energías para que Unión pueda salir adelante. Le mando un abrazo enorme amigo. Cuídese mucho. Fuerza para todo lo que viene”, se lee en el mensaje.

    La publicación de Sabino Aguad.

    Horas después de su publicación, Aguad abordó el conflicto. “No tiene excusa para decir que no conocía el contrato”, señaló de entrada. “Todo esto me extraña bastante. Por eso mostré un mensaje de hace algunos meses en el que hablaba maravillas; ahora este cambio de postura es poco entendible”, añadió.

    “Todo lo que dijeron que había para él (casa, auto y demás) nunca existió. Revisamos los respaldos en WhatsApp y el contrato se le envió incluso a Argentina para que lo revisara con calma antes de viajar. Tenía total claridad”, concluyó el directivo.

    La imagen que compartió Aguad llegó horas después de que Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española, explicara a El Deportivo la posición del club. “Yo fui quien negoció con el jugador. Era consciente y aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo. Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Tampoco se habló de colegio para los hijos. El jugador al principio tuvo la mejor disposición. En el contrato estaban claras las condiciones. Lo firmó y lo aceptó”, dijo.

    “En este momento, Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”, añadió. Ahora, sin embargo, ese escenario se modifica y el volante queda como agente libre.

    Vecchio, por su lado, descartaba retornar a Santiago. “No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo; la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”, declaró el mediocampista a TyC Sports.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoSabino AguadUnión EspañolaEmiliano Vecchio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    Van Klaveren destaca “pendientes” en materia de política exterior para cita de traspaso en Cancillería

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Lo más leído

    1.
    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    2.
    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?
    Chile

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Carabineros detiene a extranjero que apuñaló a su pareja embarazada en Quinta Normal: mujer perdió al bebé

    Abogado de Codelco afirma que “antecedentes son más que suficientes” para que Ángela Vivanco quede en prisión preventiva

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte
    Negocios

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay generaron la mayor recaudación por nuevo IVA a compras internacionales

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town
    El Deportivo

    La nueva lesión que complica la continuidad de Marcelino Núñez en Ipswich Town

    “La puerta quedó abierta”: Conmebol reconoce la idea de que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

    Ni su técnico se salvó: el momento de furia de Coco Gauff tras ser eliminada del Australian Open en menos de una hora

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026
    Cultura y entretención

    El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026

    The Lumineers regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Sigue aquí la transmisión de la entrega del XXIX Premio Alfaguara de Novela

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′