“Traumatismo en la cabeza”: serbio Dusan Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo

El Court Central Anita Lizana en el Estadio Nacional era una completa fiesta. Alejandro Tabilo había derrotado en tres sets al joven Ognjen Milic y con ese resultado Chile quedaba 2-0 arriba en la serie de Copa Davis sobre Serbia. Los jugadores chilenos festejaban, el ganador del segundo single daba entrevistas con diversos medios de comunicación, cuando ocurrió una insólita situación: Dusan Lajovic (123°) sufrió un accidente.

En momentos en que el tenista serbio se dirigía a camarines, chocó con una mampara de cristal. El impacto no fue menor, puesto que, según supo El Deportivo, fue derivado a un centro asistencial por una contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales.

Lajovic fue trasladado rápido a la Clínica Universidad de Los Andes, en donde le realizarán exámenes para determinar con mayor precisión la gravedad de lo sucedido.

¿Jugará mañana?

Cabe destacar que la acción de esta Copa Davis continúa este sábado y precisamente Dusan Lajovic sería un protagonista importante para su país, aunque ahora su presencia queda en suspenso. Al término del dobles, el europeo saldría a la arcilla de Santiago a medirse contra Alejandro Tabilo, en un duelo que podría ser clave en la serie, dependiendo del resultado del partido anterior.

Cabe destacar que en el primer turno de este viernes, el número 123 del ranking ATP cayó por parciales de 7-5 y 7-6 (9-7) contra Tomás Barrios, en lo que significó el primer punto de Chile en la serie.

Al término de ese duelo, Lajovic ya se había quejado de la hostilidad del público chileno: “Fue duro jugar aquí, donde sabíamos que no íbamos a recibir fair play, pero eso es la Copa Davis y no creo que el partido se haya definido por eso”, dijo a los medios de comunicación.

“Obviamente estábamos preparados para recibir algunas provocaciones. La mayoría vino a disfrutar del tenis, pero hubo algunas personas en las gradas que fueron irrespetuosas. “Uno me decía ‘eres malo, eres malo’. No hay necesidad de hablarle a los jugadores. Evidentemente no es algo que quieras escuchar mientras estás compitiendo en la cancha”, agregó.