SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Dusan Lajovic habló tras caer ante Tomás Barrios, previo a su insólito accidente: "Algunos en la grada fueron muy groseros, el árbitro debería haber controlado mejor la situación", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Dusan Lajovic se manifestó tras caer ante Barrios. Foto: Photosport.

    Dusan Lajovic (123° del ranking ATP) tuvo una jornada para el olvido en Chile. El serbio cayó en el primer turno de la serie de Copa Davis ante Tomás Barrios (112°), por parciales de 7-5 y 7-6 (9-7), en dos horas y seis minutos.

    Sin embargo, lo peor vendría después del triunfo de Alejandro Tabilo (73°) sobre Ognjen Milic (462°), que terminó por poner el 2-0 a favor del equipo capitaneado por Nicolás Massú. Tras el duelo, Lajovic sufriría un insólito accidente al chocar con una mampara de cristal mientras se dirigía a los vestuarios.

    El serbio fue derivado a un centro asistencial por una contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales. En la Clínica Universidad de Los Andes se realizó exámenes para determinar la gravedad del incidente, aunque todo indica que no podrá jugar ante Jano, este sábado, en la segunda jornada de la serie de Copa Davis.

    Los cuestionamientos de Lajovic

    Lajovic sufrió a lo largo de la jornada. Una de sus principales molestias fue el efusivo público que llegó al Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. De hecho, el serbio increpó a un fanático chileno que lo recriminó permanentemente a lo largo de todo el encuentro.

    También tuvo reparos contra el umpire Manuel Absolu. Ambos tuvieron un tenso diálogo, donde el balcánico se quejó con el juez de silla francés por el público a la hora de sacar, además de cuestionar algunos piques dudosos.

    Lajovic se manifestó al respecto tras su caída con Barrios: “Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido. Obviamente, estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros. Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha”, aseguró tras el encuentro.

    El árbitro debería haber controlado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar. De todas formas, mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos clave“, añadió.

    Además, el propio Barrios salió en defensa del serbio: “Dusan es muy caballero, una buena persona. A todos nos molesta cuando intentan desconcentrarnos justo antes del segundo saque”, indicó el chillanejo.

    Dusan Lajovic le recrimina al umpire Manuel Absolu, en su derrota ante Tomás Barrios por Copa Davis. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT
    Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisTomás BarriosDusan LajovicAlejandro TabiloSerbia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    2.
    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    3.
    Repasa el triunfo de Chile por 2-0 ante Serbia en la Copa Davis en el Court Central del Estadio Nacional

    Repasa el triunfo de Chile por 2-0 ante Serbia en la Copa Davis en el Court Central del Estadio Nacional

    4.
    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    5.
    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra