Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

Dusan Lajovic (123° del ranking ATP) tuvo una jornada para el olvido en Chile. El serbio cayó en el primer turno de la serie de Copa Davis ante Tomás Barrios (112°), por parciales de 7-5 y 7-6 (9-7), en dos horas y seis minutos.

Sin embargo, lo peor vendría después del triunfo de Alejandro Tabilo (73°) sobre Ognjen Milic (462°), que terminó por poner el 2-0 a favor del equipo capitaneado por Nicolás Massú. Tras el duelo, Lajovic sufriría un insólito accidente al chocar con una mampara de cristal mientras se dirigía a los vestuarios.

El serbio fue derivado a un centro asistencial por una contusión craneana, un corte en la mucosa de la boca y posible aflojamiento de piezas dentales. En la Clínica Universidad de Los Andes se realizó exámenes para determinar la gravedad del incidente, aunque todo indica que no podrá jugar ante Jano, este sábado, en la segunda jornada de la serie de Copa Davis.

Los cuestionamientos de Lajovic

Lajovic sufrió a lo largo de la jornada. Una de sus principales molestias fue el efusivo público que llegó al Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. De hecho, el serbio increpó a un fanático chileno que lo recriminó permanentemente a lo largo de todo el encuentro.

También tuvo reparos contra el umpire Manuel Absolu. Ambos tuvieron un tenso diálogo, donde el balcánico se quejó con el juez de silla francés por el público a la hora de sacar, además de cuestionar algunos piques dudosos.

Lajovic se manifestó al respecto tras su caída con Barrios: “Fue difícil jugar aquí. Sabíamos que no habría juego limpio, pero es la Copa Davis y no creo que eso decidiera el partido. Obviamente, estábamos preparados para las provocaciones. La mayoría de la gente vino a disfrutar del tenis, pero algunos en la grada fueron muy groseros. Un aficionado me gritó: ‘¡Eres malo, eres malo!’. No hay necesidad de hablarles así a los tenistas. Eso no es algo que uno quiera oír en la cancha”, aseguró tras el encuentro.

“El árbitro debería haber controlado mejor la situación para que ambos tenistas pudieran sacar. De todas formas, mi rival fue mejor y jugó mejor en los momentos clave“, añadió.

Además, el propio Barrios salió en defensa del serbio: “Dusan es muy caballero, una buena persona. A todos nos molesta cuando intentan desconcentrarnos justo antes del segundo saque”, indicó el chillanejo.