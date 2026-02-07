SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Nicolás Massú anticipa el choque con España en Copa Davis: “El objetivo siempre fue pelear con los mejores”

    El capitán del equipo chileno no escondió su alegría tras barrer a Serbia en el Court Central Anita Lizana. Ahora, fija el rumbo en el enfrentamiento contra el combinado hispano, por la ronda de los 16 mejores. Nicolás Jarry y Tomás Barrios, protagonistas en los dobles, también comentaron sus sensaciones.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El equipo chileno celebrando el pase a la siguiente ronda de la Copa Davis PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Chile vuelve a la élite del tenis mundial. Tras el triunfo en dobles por parte de Tomás Barrios (112° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (140°) ante los hermanos Sabanov, el equipo nacional selló la llave de Copa Davis contra Serbia con un contundente 3-0 y se metió en la ronda de los 16 mejores, donde ya espera la poderosa España de Carlos Alcaraz y compañía.

    Las sensaciones por avanzar de ronda y, principalmente, por medirse ante una de las potencias del circuito despertó la alegría de los protagonistas. Nicolás Jarry fue el primero en manifestar la alegría de la delegación nacional. “Grande Chile. Muy contento por el partido, estuvimos muy bien con Tomi en los momentos decisivos y nos ayudamos mutuamente. Fue un partido muy ordenado. Al principio hubo una complicación, unos malos puntos, pero después volvimos rápidamente y no bajamos nunca la intensidad, incluso cuando ellos subieron el nivel”, comentó.

    Tomás Barrios, quien se anotó con un punto para Chile tanto en singles como en dobles, secundó las palabras de su compañero. “Muy feliz. Primero, agradecer a la gente por su apoyo. Creo que estos dos días fueron fundamentales, porque se sintió mucho la localía. Es lindo jugar siempre a estadio lleno en Chile, así que feliz de haber ganado esta serie. Se viene España”, agregó.

    Nicolás Jarry y Tomás Barrios en su triunfo ante el binomio serbio. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Sin embargo, la felicidad más desbordante fue la de Nicolás Massú. El histórico campeón olímpico y capitán del equipo no escatimó en elogios. “Emocionante la verdad. Voy a empezar primero por el equipo, con el compromiso que tuvieron. Es una alegría representar los colores de nuestro país. Tenemos un equipo multidisciplinario espectacular. De repente tocan tiempos difíciles, hemos estado entrenando todos los días a consciencia y preparando la estrategia. Algunos jugadores venía disputando torneos y otros en recuperación, pero tuvieron el compromiso de estar acá. Estamos contentos de seguir pasando etapas y nuevamente vamos a estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo. Cuando empecé como capitán, y ellos eran muy chicos (los tenistas), el objetivo siempre era pelear con los mejores del mundo, y eso se ha logrado. A seguir creciendo, ahora toca España y vamos a tratar de avanzar”, lanzó.

    Por último, el viñamarino agradeció al público que llegó en masa al Court Central Anita Lizana. “Desde que se supo que jugábamos con Serbia acá, con la Federación sabíamos que íbamos a jugar a estadio lleno. Entrar acá, y ver que se sigue llenando con el paso de los años, eso los jugadores lo sienten. Está todo el equipo unido, gracias por el apoyo”, cerró.

    TenisCopa DavisTomás BarriosNicolás JarryNicolás MassúPolideportivo

