    El meteórico ascenso de Carlos Alcaraz con el que proyecta superar al Big Three tras conquistar los cuatro Grand Slams

    Con su corona en el Abierto de Australia, el murciano se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar todos los torneos grandes. Solo tardó cinco años para estar en la cúspide absoluta del circuito.

    Vicente González 
    Vicente González
    El meteórico ascenso de Carlos Alcaraz con el que proyecta superar al Big Three tras conquistar los cuatro Grand Slams. Foto: @australianopen

    Carlos Alcaraz está dentro de los libros de historia del tenis. Este domingo, el número uno del ranking ATP conquistó por primera vez en su carrera el Abierto de Australia, al vencer por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 a Novak Djokovic (4°). En cinco años, el español logró conquistar los cuatro Grand Slams.

    Más allá de la emoción por consagrarse en Melbourne, lo especial de este título recae en la importancia que tiene para el circuito. En pocas palabras, el murciano completó la vitrina. Con la obtención del certamen oceánico, el tenista ibérico ya tiene en su poder los cuatro principales torneos y, por efecto inmediato, se convirtió en el más joven que alcanza este hito (22 años y 272 días de edad).

    Carlos Alcaraz conquistó por primera vez en su carrera el Abierto de Australia.

    El recorrido para convertirse en leyenda

    El ascenso de Alcaraz puede ser descrito como meteórico. Solo le bastaron un par de temporadas para posicionar su nombre en la cúspide del tenis mundial. Su recorrido hacia la gloria comenzó en 2021, cuando mostró algunos destellos de un talento privilegiado al llegar a los cuartos de final del US Open.

    Un año más tarde, de vuelta en la competición de Nueva York, fue el momento para dar el gran salto en su carrera. Irrumpió en el cuadro principal, dejó en el camino a rivales como Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner y Francis Tiafoe; para luego imponerse en la final a Casper Ruud. Allí, también, se hizo con el puesto número uno del ranking por primera vez.

    Aquel Grand Slam fue un aviso que solo anunciaba grandeza para el español. El 2023 continuó agigantando su legado sobre la hierba de Londres, derrotando en una recordada final de Wimbledon a Novak Djokovic. ¿En 2024? Lo mismo, aunque en esa ocasión fue un desenlace sencillo en Londres (se impuso en tres sets corridos).

    Su gran prueba de fuego estaba en Roland Garros, porque en la arcilla parisina cargaba con la responsabilidad de tomar el trono que había dejado vacante Rafael Nadal. Para hacer realidad lo que consideró un sueño de infancia, Alcaraz encadenó victorias en el quinto set ante Sinner y Zverev de forma consecutiva, remontando marcadores de dos mangas a uno tanto en la semifinal como en la final.

    Lo ocurrido en 2024 tuvo épica, sin embargo, lo que aconteció en 2025 fue una gesta equiparable a los grandes momentos en la historia del tenis. El oriundo de El Palmar se volvió a cruzar con Jannik Sinner y salvó tres puntos de campeonato sobreviviendo a un 3-5 0/40 en el cuarto set antes de revalidar la copa en el tie-break de la quinta manga.

    Con esos seis títulos en su poder, solo le faltaba Australia para adornar el palmarés. En la previa a la final con Nole, Alcaraz anticipó la importancia de conseguir este trofeo esquivo: "Estoy muy contento por poder jugar mi primera final en Melbourne. Es algo que he perseguido mucho. Elegiría este por encima de los otros Grand Slam. Sí, incluso si llego a la final de los otros tres. Prefiero ganar este a ganar los otros tres para completar el Grand Slam como el más joven”.

    En el cemento del Rod Laver Arena cristalizó aquel deseo. Después de cinco años de éxitos, completó la misión para meterse dentro de los grandes del tenis. Es el quinto que lo consigue en la Era Abierta, que comenzó en 1968. Se une a íconos como Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

    Ahora, si se contabilizan los años previos, hay que sumar a Fred Perry, Don Budge, Rod Laver y Roy Emerson.

