    Carlos Alcaraz anticipa la final del Australian Open ante Novak Djokovic: “Es un título que persigo desde hace mucho”

    Este domingo, el murciano irá por la misión de conseguir su primera corona en el Gran Slam oceánico (es la última que le falta de los cuatro major). Se mide ante el serbio, que a sus 38 años busca seguir agigantando su leyenda en el tenis mundial.

    Vicente González 
    Vicente González
    Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia. Tingshu Wang

    El tenis mundial tiene una cita con la historia. Este domingo por la mañana, a partir de las 05:30 horas de Chile, Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) se medirá a Novak Djokovic (4°) para definir al campeón del Abierto de Australia 2026.

    El choque por el título enfrentará dos realidades distintas: la brecha etaria entre ambos tenistas y la diferencia de éxitos que han conquistado en el Grand Slam oceánico. Por un lado, esta lucha está marcada por la juventud que posee el español y, al mismo tiempo, por la longevidad del serbio en el circuito. Alcaraz, con 22 años, quiere convertirse en la raqueta más joven de la historia en alzar las cuatro coronas de Major. Rafael Nadal es el que ostenta ese récord en la actualidad, luego de anotarse con este hito a los 24. Nole, con sus 38 años, busca lo contrario: ser el más veterano en proclamarse como el rey del tenis. El australiano Ken Rosewall, con 37 años, dos meses y un día, es el nombre a desplazar.

    De igual forma, y como se mencionó previamente, en términos de gloria cosechada en Australia, el panorama es diametralmente distinto. Alcaraz recién se anotó con su primera final en Melbourne, tras derrotar por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 al alemán Alexander Zverev (3°) en una extenuante semifinal. Nole, en cambio, es el máximo campeón de la era abierta, con 10 títulos. Tras imponerse por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 al italiano Jannik Sinner (2°), buscará su corona 25 a nivel general.

    Pese a los calambres y el cansancio, Alcaraz derrotó a Zverev y pasó a la final. Foto referencial de archivo

    En ese contexto, el deportista ibérico anticipó las claves de la final que lo tendrán cara a cara con una de las máximas leyendas del tenis. “Estoy muy contento por poder jugar mi primera final en Melbourne. Es algo que he perseguido mucho. Han sido dos semanas fantásticas, con un nivel muy bueno, pero me gustaría poder quedarme en este momento, en esta entrevista, con toda esta gente animándome. La forma en la que me han llevado en volandas en cada punto… Estoy muy agradecido. Por lo de hoy y por todo el torneo.El domingo habrá una gran atmósfera. No puedo esperar a dar más espectáculo para vosotros”, lanzó.

    Asimismo, el murciano destacó su resiliencia para llegar hasta esta instancia. “Odio rendirme. Odio cómo me siento cuando lo hago. Cuando era más joven, hubo muchos partidos en los que me rendí o dejé de luchar, y con el tiempo maduré y aprendí a detestar esa sensación. Pensar ‘podría haber hecho más’ o ‘podría haber aguantado un poco más’ me mata por dentro. Por eso, cada esfuerzo extra, cada segundo más de sufrimiento y de lucha, siempre merece la pena. Por eso lucho hasta el último punto y siempre creo que puedo remontar cualquier situación“, aseguró.

    Por último, valoró lo que puede significar su primer título en Melbourne. “Elegiría este por encima de los otros Grand Slam. Sí, incluso si llego a la final de los otros tres. Prefiero ganar este a ganar los otros tres para completar el Grand Slam como el más joven”, sentenció.

