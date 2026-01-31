Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia

Elena Rybakina (5° del ranking WTA) toca el cielo de Melbourne por primera vez en su carrera. La rusa nacionalizada kazaja dio el golpe al vencer a Aryna Sabalenka (1°), la gran favorita, por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4.

La nacida en Moscú se tomó revancha luego de la final perdida en 2023, precisamente ante la actual número uno del mundo. Ahora, en cambio, se impuso en un intenso duelo que duró dos horas y 18 minutos, y se quedó con el primer Grand Slam del año.

Sabalenka, en tanto, llegó a la definición en la Rod Laver Arena como la predilecta aspirante a un nuevo título, sin perder ningún set hasta la final. Favorita en pista dura, salió a buscar su tercer título en cuatro finales seguidas en Melbourne. Fue campeona en 2023 y 2024, y cayó en la de 2025. Sin embargo, a la mejor tenista del mundo no le alcanzó.

Rybakina toca el cielo del Melbourne

Rybakina exhibió la solidez que la caracteriza desde el inicio del encuentro. Intentó ser protagonista y tomó la iniciativa, logrando quebrar rápidamente. Esto sería suficiente para quedarse con el primer set tras duros y extensos intercambios. La bielorrusa buscó responder, pero no sería suficiente para poner en aprietos a la kazaja.

Sabalenka logró reaccionar en el segundo parcial. Mejoró tanto en su servicio como en su agresividad a la hora de atacar a la kazaja. También pudo mostrar su mejor tenis, ese que la tiene en la cima del circuito. Nuevamente un break fue suficiente para definir la manga. La definición iba a ser ajustada.

El tercer set, marcado por la tensión, tuvo de todo. La bielorrusa continuó con el envión y logró adelantarse por 3-0 tras lograr quebrar en un decisivo arranque. No obstante, Rybakina no se dejó caer y comenzó a recuperar terreno poco a poco, consiguiendo ponerse en ventaja, por 4-3.

En el octavo game, la kazaja logró salvar una pelota de quiebre. Resistió los embates y sacó adelante su juego. Al instante, fue ella quien sí consiguió romper el servicio de la número uno y se acercó al triunfo. Finalmente, Rybakina sirvió para su victoria y cerró el encuentro con autoridad.

En un partidazo, Rybakina se quedó con un nuevo episodio de la rivalidad entre ambas. Además, se trata del segundo Grand Slam que obtiene tras imponerse en Wimbledon 2022. Esta victoria le permite escalar en el ranking WTA y situarse como la tercer mejor tenista del orbe.

Por otra parte, su coronación representa un hito para el tenis de Kazajistán. El país asiático, a través del presidente de la federación, Bulat Utemuratov, ha realizado una inversión de US$ 2.300 millones desde 2007. Este terminaría siendo nombrado viceministro para asuntos económicos exteriores del país.

El empresario construyó 38 centros de tenis en las 17 regiones del país y multiplicó las licencias, pasando de 1.800 a 33.000, facilitando la nacionalización de tenistas rusos de perfil medio. La costosa planificación tenía como objetivo obtener una gran campeona en un margen de 15 años. En ese contexto se erigió Rybakina.