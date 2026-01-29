Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

El Abierto de Australia tiene finalistas en el cuadro femenino. La primera en asegurar su cupo en la definición fue Aryna Sabalenka, quien volvió a demostrar su jerarquía: este jueves, la tenista bielorrusa derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3, reafirmando su favoritismo.

Sabalenka, número uno del mundo y campeona vigente del torneo, llega a su cuarta definición consecutiva, en un choque que terminó reflejando las tensiones políticas producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, un escenario que ocurre desde 2023. En la final del WTA 500 de Brisbane, por ejemplo, varias tenistas ucranianas optaron por no estrechar la mano de sus contrincantes rusas y bielorrusas al termino de los partidos.

Incluso antes de que se jugará el primer punto, el público que llenaba el Rod Laver Arena fue avisado por altavoz: “Al concluir el partido, no habrá apretón de manos entre las jugadoras”, anunció la organización. “Agradecemos su respeto hacia ambas atletas durante y después del partido”, pidió.

La expresión que provoca la sanción a Sabalenka

El momento más polémico del duelo llegó en el cuarto juego del primer set. La jueza de la silla Louise Azemar Engzell, sancionó a Sabalenka por molestar a su rival, un hecho que ocurrió durante el primer punto del cuarto juego del primer set, cuando la líder el ranking mundial gruñó de forma tardía al devolver la pelota, una expresión que fue tomado como una distracción hacia Svitolina. “No es tu sonido normal”, indicó la jueza de silla.

La bielorrusa de 27 años, solicitó una revisión en video y discutió la decisión, pero el fallo se mantuvo. El punto fue para la ucraniana y los abucheos del público no tardaron en aparecer. Sin embargo, Sbalenka logró recuperar rápidamente la compostura y respondió rompiendo el servicio de Svitolina para ponerse 3-1, cerrando el primer set en 41 minutos.

La veterana de 31 años reaccionó al inicio del segundo set, rompiendo el saque de Sabalenka para adelantarse 2-0, pero la bielorrusa se recuperó y encadenó cinco juegos seguidos con lo que se puso 5-2 arriba y la encaminó por victoria tras una hora y 16 minutos de juego.

Al final del duelo, Sabalenka valoró no haber sufrido los efectos de la presión. “Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura; estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana”, resumió. “La Aryna de 10 años estaría muy orgullosa”, agregó.

Ahora, la bielorrusia buscará su tercer título en Melbourne Park, donde ya ganó en 2023 y 2024, pero perdió el año pasado ante Madison Keys.

Yelena Rybakina quiere hacer historia

Elena Rybakina, por su parte, se instaló en la final del primer ‘gigante’ de la temporada al imponerse a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6(7), tras resolver el segundo set en un desempate de máxima tensión (9-7), con un servicio contundente y varios saques directos en los momentos decisivos que le dieron la victoria.

La kazaja, quinta cabeza de serie, necesitó cerca de dos horas para cerrar la semifinal y buscará su primer título en Melbourne tras perder la final en 2023 ante Sabalenka.