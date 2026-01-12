Las esquirlas de la guerra entre Rusia y Ucrania llegan al tenis femenino: el desaire de Kostyuk a Sabalenka

La definición del WTA 500 de Brisbane terminó con una polémica que dio la vuelta al mundo. Más allá del triunfo de Aryna Sabalenka (1° del ranking) sobre la tenista Marta Kostyuk (26°) -por paciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 19 minutos de juego- la final del certamen australiano estuvo marcado por gesto extradeportivo al término del duelo.

¿Qué ocurrió? Kostyuk, que posee nacionalidad ucraniana, se negó a darle la mano a la bielorrusa, en forma de protesta por el conflicto armado que enfrenta a Ucrania con Rusia y sus países aliados.

Un conflicto que trasciende la cancha

El gesto de Kostyuk no es nuevo. El primer episodio de este tipo se produjo en Roland Garros 2023, cuando su negativa a saludar generó sorpresa y reacciones divididas en un público que aún no terminaba de comprender la postura de las tenistas ucranianas tras la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. La misma escena se repitió de forma consecutiva en Madrid y Roma durante la gira de tierra batida de 2025, y este domingo en la final WTA 500, el desenlace volvió a ser idéntico.

En ese contexto, Kostyuk volvió a sostener esa postura ante Sabalenka, nacida en Minsk, Bielorrusia, país aliado de Rusia. Durante su discurso en la ceremonia, la ucraniana utilizó el espacio para visibilizar la situación que atraviesa su país: “Juego cada día con dolor en mi corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Afuera hace -20 grados y es muy doloroso vivir esta realidad a diario”, afirmó.

Marta Kostyuk of Ukraine returns the ball to Aryna Sabalenka of Belarus during a match of the Dubai Duty Free Tennis Championship in Dubai, United Arab Emirates, Tuesday, Feb. 15, 2022. (AP Photo/Kamran Jebreili) Kamran Jebreili

La tenista también entregó un testimonio personal que conmovió al público: “Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa”, señaló, mientras destacaba el apoyo recibido durante la semana por parte de los aficionados presentes en Brisbane.

Pese a eso, Sabalenka sí se refirió a su rival durante la premiación: “Quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Les deseo todo lo mejor y espero que nos encontremos muchas más veces en finales para mostrar un gran tenis”, señaló la número uno del mundo, quien ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la guerra.