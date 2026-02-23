En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
Nico (155°) inicia su camino en la primera ronda del torneo, donde choca con Dino Prižmić (120°) en el Court Jaime Fillol.
Minuto a minuto
Nicolás Jarry 0-0 Dino Prižmić
Directo a primera ronda
Jarry ingresó al cuadro principal del torneo ATP sin pasar por la qualy. Ello, pues recibió una de las wild cards (invitaciones) para la competencia.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión. En esta ocasión es el debut de Nicolás Jarry en el Bci Seguros ChileOpen 2026.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.