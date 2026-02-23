SUSCRÍBETE
    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    Nico (155°) inicia su camino en la primera ronda del torneo, donde choca con Dino Prižmić (120°) en el Court Jaime Fillol.

    Nicolás Jarry ante Camilo Ugo Carabelli en el ATP de Santiago 2025. Felipe ZANCA

    Minuto a minuto

    Nicolás Jarry 0-0 Dino Prižmić

    Directo a primera ronda

    Jarry ingresó al cuadro principal del torneo ATP sin pasar por la qualy. Ello, pues recibió una de las wild cards (invitaciones) para la competencia.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión. En esta ocasión es el debut de Nicolás Jarry en el Bci Seguros ChileOpen 2026.

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
