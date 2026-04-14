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    EE.UU. asegura que su bloqueo ha obligado a seis buques mercantes que salían de Irán a regresar al estrecho de Ormuz

    El Comando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo involucra a 10.000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de la Armada posicionados en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista del estrecho de Ormuz.

    Buques de guerra estadounidenses interceptaron a seis buques mercantes que salían de un puerto iraní, obligándolos a todos a dar la vuelta, en las primeras horas de la operación del gobierno de Donald Trump para contrarrestar el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, según informaron el martes fuentes militares citadas por The Washington Post.

    El bloqueo estadounidense, que entró en vigor el lunes en medio de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, involucra a 10.000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de la Armada posicionados en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y una variedad de aviones de combate y drones para vigilar los buques comerciales en la zona, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en las redes sociales.

    El Centcom informó que ningún barco que haya salido de puertos iraníes ha logrado atravesar el bloqueo estadounidense durante sus primeras 24 horas, añadiendo que es improbable que se implementen medidas coercitivas en el Golfo Pérsico. Según un alto funcionario, más de 15 buques de guerra estadounidenses están desplegados para apoyar la operación, indicó The Wall Street Journal.

    Es probable que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, según declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el precio del petróleo cayó por debajo de los 100 dólares ante la expectativa de dichas conversaciones. Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Pakistán se reunirán esta semana con su homólogo turco para analizar las propuestas presentadas a Irán.

    Durante las recientes conversaciones, Estados Unidos solicitó a Teherán que no enriqueciera uranio durante 20 años, según fuentes cercanas al asunto, aunque Trump declaró al New York Post que no le agradaba la idea.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránBloqueoEE.UU.OrmuzGolfo de OmánMar ArábigoCentcomMundo

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