Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado.

La inflación en Argentina se aceleró en marzo. Según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Cencos (Indec) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,4% en el tercer mes del año, frente al incremento de 2,9% anotado en febrero.

De este modo en lo que va de 2026 se acumuló un aumento de 9,4%, mientras que medido en términos interanuales el IPC se elevó desde un alza de en 33,1% en febrero a 32,6%. anotando su nivel más alto desde julio.

La cifra estuvo sobre las expectativas de los analistas que habían estimado un incremento mensual de 3% para los precios en marzo.

Gobierno prevé menores precios a futuro

Además con ello Argentina se consolidó como un de los países con mayor inflación a nivel mundial y el segundo con los precios más altos en Sudamérica, después de Venezuela.

Tras conocerse los datos el presidente Javier Milei señaló a través de su cuenta en X que “el dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

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PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

En su reporte el Indec informó que el alza de la inflación mensual en marzo se debió principalmente al incremento de los precios regulados que subieron 5,1% por ajustes en tarifas de servicios, transporte público y educación.