Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,4% en el tercer mes del año, frente al incremento de 2,9% anotado en febrero.
La inflación en Argentina se aceleró en marzo. Según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Cencos (Indec) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,4% en el tercer mes del año, frente al incremento de 2,9% anotado en febrero.
De este modo en lo que va de 2026 se acumuló un aumento de 9,4%, mientras que medido en términos interanuales el IPC se elevó desde un alza de en 33,1% en febrero a 32,6%. anotando su nivel más alto desde julio.
La cifra estuvo sobre las expectativas de los analistas que habían estimado un incremento mensual de 3% para los precios en marzo.
Gobierno prevé menores precios a futuro
Además con ello Argentina se consolidó como un de los países con mayor inflación a nivel mundial y el segundo con los precios más altos en Sudamérica, después de Venezuela.
Tras conocerse los datos el presidente Javier Milei señaló a través de su cuenta en X que “el dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.
En su reporte el Indec informó que el alza de la inflación mensual en marzo se debió principalmente al incremento de los precios regulados que subieron 5,1% por ajustes en tarifas de servicios, transporte público y educación.
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