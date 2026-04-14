SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,4% en el tercer mes del año, frente al incremento de 2,9% anotado en febrero.

    Por 
    Patricia San Juan
    Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado.

    La inflación en Argentina se aceleró en marzo. Según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Cencos (Indec) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,4% en el tercer mes del año, frente al incremento de 2,9% anotado en febrero.

    De este modo en lo que va de 2026 se acumuló un aumento de 9,4%, mientras que medido en términos interanuales el IPC se elevó desde un alza de en 33,1% en febrero a 32,6%. anotando su nivel más alto desde julio.

    La cifra estuvo sobre las expectativas de los analistas que habían estimado un incremento mensual de 3% para los precios en marzo.

    Gobierno prevé menores precios a futuro

    Además con ello Argentina se consolidó como un de los países con mayor inflación a nivel mundial y el segundo con los precios más altos en Sudamérica, después de Venezuela.

    Tras conocerse los datos el presidente Javier Milei señaló a través de su cuenta en X que “el dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.

    En su reporte el Indec informó que el alza de la inflación mensual en marzo se debió principalmente al incremento de los precios regulados que subieron 5,1% por ajustes en tarifas de servicios, transporte público y educación.

    Más sobre:InflaciónArgentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    Ministro de Justicia detalla que hay 28 solicitudes de indultos pendientes y señala: “No todas vinculadas al estallido social”

    Lo más leído

    1.
    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    El ministro de Defensa tiene más de $ 30 mil millones en inversiones y un fideicomiso

    2.
    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    3.
    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    Metales de guerra: Chile está entre los principales países que produjeron minerales esenciales para armamento en 2025

    4.
    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    5.
    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Corte de Santiago declara inadmisible amparo económico del conservador Luis Maldonado y la notaria Linda Bosch

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica
    Negocios

    AES Chile inicia operaciones de planta solar y consolida Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica

    El cobre registra un fuerte salto en Londres y el precio llega a su nivel más alto desde el inicio de la guerra

    Inflación en Argentina se acelera y supera las expectativas del mercado

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins visita a Sao Paulo por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana

    El lamento de Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: “Merecíamos avanzar”

    El Atlético de Simeone resiste hasta el final: los colchoneros eliminan al Barcelona de la Champions en un partidazo en Madrid

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington
    Mundo

    Líbano e Israel acuerdan continuar con las conversaciones tras un encuentro “productivo” en Washington

    Cómo Keir Starmer busca acercarse al mercado único de la UE a 10 años del Brexit

    EE.UU. asegura que su bloqueo ha obligado a seis buques mercantes que salían de Irán a regresar al estrecho de Ormuz

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición