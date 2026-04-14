Por qué Javier Mascherano se aleja de Lionel Messi y deja la banca del Inter Miami. Foto: @intermiamicf

Javier Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami. El técnico argentino, que había asumido el cargo a fines de 2024, comunicó su decisión de abandonar el club, lo que implica el fin de su etapa dirigiendo a sus excompañeros Lionel Messi y Luis Suárez.

La salida fue adoptada por iniciativa propia. Según la información de diversos medios internacionales, el entrenador decidió dar un paso al costado tras un desgaste personal acumulado durante la temporada. La determinación no responde a razones deportivas.

En su despedida, Mascherano abordó su decisión. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella. Desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante”, señaló el exfutbolista argentino en su mensaje de salida.

Gracias Masche 🩷🖤 pic.twitter.com/jwA4bsNk7u — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

El club confirmó que el reemplazo será Ángel Guillermo Hoyos. El exentrenador de la U trabajaba como director deportivo de la institución de Florida.

Durante su gestión, Mascherano lideró una etapa exitosa en la historia reciente del club. Bajo su conducción, Inter Miami obtuvo la MLS Cup y el título de la Conferencia Este. En la misma temporada, el equipo estableció un récord ofensivo al marcar 101 goles en la fase regular.

Desde la dirigencia también valoraron su paso por la institución. El propietario, Jorge Mas, destacó el legado del entrenador. “Javier forma parte para siempre de la historia de este club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia del Inter Miami”, expresó.

“Respetamos su decisión y le estamos enormemente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal”, añadió.

La salida de Mascherano se produce a ocho partidos del receso programado por el Mundial, lo que obligó al club a definir con rapidez la nueva conducción técnica.