Falta de cuestionamientos a Gabriel Boric en la cuenta pública genera desazón en la derecha

Santiago 15 de diciembre 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, recibe al Presidente Electo Jose Antonio Kast; en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“¿Qué esperamos de la cuenta pública? No sé, espero humo y echarle mucho la culpa al gobierno anterior”. Ese fue parte de un diálogo que hubo entre los diputados Consuelo Veloso y Matías Fernández (ambos del Frente Amplio), en la antesala del discurso que expuso el Presidente José Antonio Kast este lunes.

Sin embargo, para suerte de ellos, su expectativa no se cumplió: el Mandatario destacó por alejarse de las críticas a su antecesor, Gabriel Boric. Un relato que él mismo ha explotado desde los tiempos de campaña. Sin ir más lejos, uno de sus eslóganes fue que él implementaría un gobierno de emergencia para subsanar los efectos de la administración anterior.

Lo más cercano a una crítica a Boric durante su discurso fue cuando Kast aseveró que su administración ha constatado que la situación económica y fiscal del país es “más compleja de lo que se podía prever”, y atribuyó el escenario a un deterioro mayor al esperado en las cuentas fiscales.

“El año 2025 cerró con un déficit estructural del 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido (...). Eso no es un tecnicismo contable. Es la diferencia entre un país que vive dentro de sus posibilidades y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene”, dijo.

Kast, además, cuestionó las proyecciones de ingresos realizadas por la administración anterior, al afirmar que “el problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron”. No obstante, en ningún momento mencionó a Boric.

Donde más hubo desazón fue en el Partido Nacional Libertario, colectividad de derecha que no forma parte del oficialismo. Su presidente, el exdiputado Johannes Kaiser, dijo que “habría preferido una cazuela con más carne, respecto de cómo se encontró el Estado el Presidente. En ese sentido, yo creo que le tendió una rama de olivo a la izquierda, le salvó el pellejo a la izquierda, porque, de otra manera, esto habría sido un desposte de la gestión de Gabriel Boric en público, que es lo que yo creo que debió haber sucedido”.

“Kast entró con una lógica no confrontacional. Vamos a ver si la izquierda le responde siendo no confrontacional. Yo, personalmente, lo dudo muchísimo”, agregó el timonel.

En esa misma línea, el diputado libertario Pier Karlezi señaló que “la cuenta pública fue una oportunidad perdida por parte del gobierno de exponer realmente el estado en el que se encuentra el Estado. Estuvimos dos horas y media escuchando anuncios y proyecto que, si bien apoyamos casi en su totalidad (…), se perdió la oportunidad de darle a conocer al país el verdadero estado de las cuentas públicas, de los ministerios, de los proyectos en ejecución, y de aquellos que no han avanzado”.

Además, en el PNL echaron de menos un anuncio de indultos presidenciales. “Era la oportunidad para poder hablar de ello. ¿De qué manera nuestras fuerzas de seguridad van a poder hacer bien su trabajo, si no tienen certeza que en su actuar van a estar siendo respaldados por el gobierno? No hubo anuncios de ello. Nosotros estimamos que era el momento de hacerlo. Esperamos que se realicen las acciones dirigidas hacia ello. Es fundamental avanzar en los indultos”, planteó Juan Antonio Urzúa, secretario general de la colectividad.

En el oficialismo hay cierta coincidencia con las críticas del PNL: creen que Kast pudo ser explícito en describir las condiciones en que encontró el Estado al asumir como Presidente. Al mismo tiempo, sin embargo, en la alianza explican que apuntar a Boric pudo ser contraproducente, en consideración de que La Moneda mantiene la esperanza de que parte de la oposición -particularmente del Socialismo Democrático- respalde la megarreforma que esta semana empieza su tramitación en la Cámara Alta.

En ese sentido, en el oficialismo comprenden por qué Kast se ahorró las hostilidades hacia Boric.

Más allá de eso, en el sector destacan y valoran que el discurso del Presidente giró en torno a principios y valores propios de los republicanos, como la familia y la seguridad.

“Estamos muy contentos desde la bancada en apoyo a Carabineros por estas medidas, en especial el bono trimestral, que era algo que desde la institución, desde los Carabineros lo esperaban, dado el rigor, esfuerzo y dedicación que día a día le ponen para ejercer su vocación”, indicó, por ejemplo, la diputada republicana Javiera Rodríguez.