Oposición acusa falta de anuncios de Kast y valora el respiro que se le dio a la administración Boric

Como es habitual luego de cada cuenta pública presidencial, la oposición de turno sale a rechazar el discurso del Presidente y exigir lo que cada uno consideró que faltó en la alocución ante el país. Este lunes, en el caso de la izquierda y centroizquierda con el Mandatario José Antonio Kast, no fue la excepción.

Los parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Liberal y Democracia Cristiana salieron en masa a rechazar el discurso que realizó ante el Congreso pleno el Presidente Kast durante dos horas y 25 minutos. Casi todos coincidieron en exigirle al jefe de Estado “más anuncios”, así como en cuestionar que se presentaran iniciativas como nuevas medidas, siendo que están en tramitación en el Parlamento.

Donde la oposición no pudo ahondar en cuestionamientos fue respecto a críticas al gobierno del expresidente Gabriel Boric. De hecho, varios dirigentes quedaron sorprendidos al errar en su predicción de que Kast iba a criticar en gran parte de su discurso a la administración anterior, algo que incluso llegó a ser resentido por los sectores más duros de la derecha.

Kast, por ejemplo, no incluyó en el discurso de 27 páginas emplazamientos directos a Gabriel Boric y solo se hizo una vez mención del término “gobierno anterior”.

“Es positivo que el Presidente Kast haya evitado centrar su discurso en la crítica al expresidente Boric y haya optado por un tono más institucional”, comentó a este medio el senador Pedro Araya (PPD).

De todos modos, en el Frente Amplio, partido donde milita el expresidente Boric, no compartieron que Kast evitó las confrontaciones con la administración pasada. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter afirmó en sus redes sociales que, en su primera cuenta pública, Boric “fue capaz de reconocer avances y elementos positivos del gobierno anterior. No usó esa instancia para convertirla en una crítica permanente a su antecesor. Hoy vimos a un Presidente Kast que apeló más de 20 veces a la ‘herencia’ recibida para justificar prácticamente todo”.

“Kast debe entender que él es el Presidente y que Boric ya se fue. Así que las críticas solapadas ya no van tanto. Ya fue la campaña y debe bajar de ese pedestal”, dijo, por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS).

Cuestionan falta de medidas

Los parlamentarios de la oposición, en todo caso, se las ingeniaron para lanzar distintas puestas en escena. Los del Frente Amplio mandaron a hacer chapitas con una motosierra y la frase “No al recorte en salud”.

En el PC, en tanto, hicieron lo propio con la idea de “No a la reforma para los superricos”. A esto se sumó que la diputada Lorena Pizarro, de la misma bancada, llegó con un cartel en memoria de Waldo Pizarro y Jaime Donato, detenidos desaparecidos.

Al mismo tiempo, el PS estrenó una estrategia digital aprovechando la coyuntura comercial del “Cyber Day”, donde se acusó a Kast de rebajar impuestos para “el 1% más rico” y bajar “el presupuesto para todos los demás”.

El punto donde todos coincidieron tras el discurso fue en la demanda por “mayores anuncios” de Kast. Por ejemplo, el senador PL Vlado Mirosevic cuestionó que “no escuché grandes anuncios, plazos. En la campaña corría a 200 kilómetros por hora, ahora a 20. No vi en el Presidente un sentido de urgencia”.

La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, acusó en la misma línea que esta fue “una cuenta pública larga y sin sustancia ni diseño que muestre el camino a seguir. El Presidente pretendía iniciar un segundo aire para su gobierno, pero parece que continúa la marcha blanca”.

“Sala cuna impacta en la contratación de mano de obra femenina, pero es un proyecto que podría ya haberse aprobado, como el que alarga la carrera de Carabineros, pero el gobierno decide hacerle indicaciones y seguir demorando su aprobación”, agregó Vodanovic sobre dos de las medidas que impulsó Kast en su alocución.

El apoyo de Palacio a la sala cuna universal, en todo caso, fue una de las pocas cosas que rescataron las fuerzas de oposición. Al respecto, la diputada comunista Irací Hassler comentó que “valoro que respecto de sala cuna universal el Presidente Kast haya escuchado a la oposición y a la mayoría que se expresó en la Cámara hace unos días. A diferencia del ministro Quiroz, que hizo reserva de constitucionalidad, vemos una recapacitación en un tema”.

Decepción por megarreforma

Ahora la oposición se reunirá este martes en el Congreso. Además de abordar la cuenta pública del Presidente, los partidos resolverán los próximos pasos a seguir en la tramitación del megaproyecto económico de Kast, donde varios esperaban un gesto hacia el sector.

Sin embargo, el discurso del jefe de Estado no los dejó conformes y fue uno de los aspectos que más le comentaron en privado a Kast los distintos dirigentes.

Uno de ellos fue el nuevo timonel del PPD, diputado Raúl Soto, quien le pidió frenar el ritmo de la tramitación del proyecto que este miércoles comenzará a verse en el Senado.

Juan Luis Castro (PS), Iván Flores (DC), Bernardo Salinas (PC) y Sebastián Videla (PL) fueron otros parlamentarios que le transmitieron al Presidente Kast sus reparos por cómo está llevando esta reforma y los recortes presupuestarios que ha implicado.