El dólar extiende su caída y se acerca a niveles de inicio de la guerra en Irán

El dólar busca registrar dos jornadas consecutivas a la baja y se acerca al nivel que registró en el primer día hábil luego del bombardeo de Estados Unidos a Irán de este año, un hito que comenzó el conflicto que hoy está en desarrollo.

De cara al cierre del día, el dólar caía $6 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $887,10 en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec). El lunes pasado el dólar bajó $4,40.

Sin embargo, el dólar llegó a marcar un mínimo de $884 y luego moderó su baja.

Así, el dólar se acerca a los 882,1 con los que cerró en la primera jornada hábil luego del inicio del conflicto el 28 de febrero pasado. Del inicio de la guerra en Medio Oriente a la fecha, el dólar ha subido $15,90. El punto máximo al cierre fue de $916,01 (el 12 de marzo de 2026).

El tipo de cambio en Chile se fortalecía en medio de la caída global de la divisa. El sentimiento del mercado era de mayor optimismo sobre el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según destacó Reuters, las negociaciones se podrían retomar este fin de semana y luego del encuentro pasado donde no llegaron a un acuerdo.

“El principal catalizador fue la expectativa de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que redujo la prima por riesgo sobre los activos globales. En este contexto, el petróleo retrocedió y favoreció el desempeño de las divisas emergentes, entre ellas el peso chileno”, comentó Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Así, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía 0,25%. De seguir así, el dollar index bajaba por séptima jornada consecutiva.

Por su lado, el peso chileno también se fortalecía en medio del avance del cobre, uno de sus principales soportes. El valor al contado del cobre subió 2,14% a US$5,93 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, máximo valor desde el 02 de marzo del 2026 (US$6 la libra) y anotó tres jornadas consecutivas al alza (5,15%).

“Ese movimiento reflejó un menor interés global por posiciones defensivas en dólares”, dijo Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

Por su parte, los valores futuros del cobre subieron 1,34% a US$6,07 la libra en Comex.