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    Sigue sumando: Nicolás Jarry celebra en Portugal con una trabajada victoria ante Elmer Moller

    El tenista nacional sigue festejando en el circuito challenger y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. En tanto, Alejandro Tabilo se despidió en el ATP 500 de Múnich.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nicolás Jarry avanzó a segunda ronda en el Challenger de Oeiras.

    Su regreso al circuito challenger ha sido una de las decisiones más acertadas de Nicolás Jarry (155º) en el último tiempo. Después de una serie de problemas físicos que le impidieron estar a tope, el chileno sigue ratificando que fue una buena idea para recuperar la confianza. La semana pasada llegó a semifinales en Madrid y esta semana debutó con una victoria por 6-2, 3-6 y 6-0 sobre el danés Elmer Moller (129º) en Oeiras.

    El chileno tuvo un arrollador comienzo en el certamen 125 portugués, donde aprovechó el bajo momento del campeón defensor para quebrarle en el tercer y en el quinto juego para estructurar una cómoda ventaja.

    En el segundo parcial, las cosas se complicaron para el chileno, principalmente por sus errores no forzados con la derecha. Aun así tuvo chances para haber cerrado antes el partido, pero todo terminó definiéndose en el tercer capítulo.

    De inmediato, Nico sacó diferencias y mejoró su foco, mientras que su rival se enredó y falló en numerosas ocasiones, lo que le permitió al nieto de Jaime Fillol coronar su victoria con un contundente 6-0.

    Por el paso a cuartos de final, se medirá con el portugués Jaime Faría (142º), quien superó al neerlandés Guy den Ouden (181º), por 6-7(1), 6-2 y 6-4.

    Tabilo cae en Múnich

    Quien no lo pasó bien fue Alejandro Tabilo (45º) en su estreno en el ATP 500 de Múnich. El tenista nacional enfrentó al brasileño Joao Fonseca (35º), a quien había derrotado en el pasado ATP de Buenos Aires. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta y fue el amazónico quien se quedó la victoria.

    El zurdo nacional se inclinó por 7-6(1) y 6-3, en un encuentro donde no estuvo del todo fino con su servicio y su rival también exhibió un alto nivel para avanzar a los octavos de final del certamen alemán.

    Más sobre:TenisNicolás JarryChallenger de OeirasElmer MollerAlejandro TabiloJoao Fonseca

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