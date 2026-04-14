Hijo de un expresidente de la UC: quién es Matías Claro, el principal candidato a suceder a Juan Tagle en Cruzados

Hijo de un expresidente de la UC: quién es Matías Claro, el candidato a suceder a Juan Tagle en Cruzados.

La salida de Juan Tagle de la presidencia de Cruzados abre un proceso de reconfiguración en la concesionaria de Universidad Católica. Tras 10 temporadas al frente de la sociedad anónima y 16 años como integrante del directorio, el abogado comunicó su decisión de dejar el cargo, lo que obligará a los accionistas a definir al nuevo conductor en la junta prevista para el 20 de abril.

En ese escenario, un nombre que aparece con fuerza es Matías Claro, actual segundo vicepresidente de la Cruzados y representante de la familia Claro, quienes tienen el paquete accionario más grande en la SADP.

El perfil de Claro

Matías Claro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con estudios de posgrado en administración pública en Harvard. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial, además de una etapa en la administración pública durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Uno de los hitos iniciales de su carrera fue su participación en el antiguo CDF, señal creada por su padre, Jorge Claro Mimica. En esa empresa se desempeñó como su primer gerente general y posteriormente integró su directorio. La señal fue vendida en 2018 a Turner. Desde hace más de una década se desempeña como gerente general del Grupo Prisma, holding de inversiones también fundado por su progenitor.

La relación de Matías Claro con la UC tiene antecedentes familiares. El mencionado Jorge Claro presidió el CDUC entre 1994 y 1996, período en el que impulsó la contratación de Manuel Pellegrini como entrenador y la incorporación de refuerzos de primer nivel para el plantel, como los recordados Alberto Acosta y Néstor Gorosito. Durante esos años, el equipo no obtuvo títulos de Primera División.

Fuera de Universidad Católica, Jorge Claro fue uno de los principales impulsores del Canal del Fútbol, proyecto que fundó en 2003 y permitió modificar el esquema de financiamiento de los clubes. Ese antecedente explica el vínculo histórico de la familia con la industria del deporte y con la gestión de negocios asociados al fútbol.

Jorge Claro Mimica, expresidente de la UC y padre de Matías Claro.

Los Claro en Cruzados

Ahora, el posicionamiento de Matías Claro dentro de Cruzados responde al crecimiento de la participación accionaria. La familia Claro ingresó a la propiedad de la concesionaria en 2022 con el 10,7% de las acciones. Al cierre de 2024 esa participación había aumentado a 12,3%, mientras que en 2025, tras sucesivas compras, la sociedad Inversiones Financieras Prisma Chile S.A. elevó su presencia hasta el 21,3%.

Ese incremento consolidó la influencia del grupo familiar en el directorio. En paralelo, otros movimientos en la propiedad modificaron el mapa de accionistas. La familia Del Río redujo su presencia en la sociedad, mientras que nuevos inversionistas tomaron posiciones relevantes. Entre ellos se encuentra la sociedad Inversiones Lauca, vinculada a Horacio Pavez, que alcanzó cerca de un 10% de participación y obtuvo representación en el directorio a través de Matías Pavez.

La actual estructura de propiedad de Cruzados también incluye a otros accionistas relevantes, entre ellos Francisco Lavín, Inversiones Auguri Dos SpA, vinculada a Cecilia Karlezi, y Futrono Investment SpA, controlada por Fernando Tisné. A ese grupo se suma la PUC, que participa en la sociedad a través de las acciones serie B y mantiene representación en el directorio.

En abril de 2025, Matías Claro fue designado como segundo vicepresidente de la sociedad, posición que lo situó en la línea directa de sucesión en la estructura de gobierno corporativo. El primer vicepresidente es Hernán de Solminihac.

La salida de Juan Tagle cierra una etapa prolongada en la conducción de Cruzados. El abogado asumió la presidencia en 2016 y previamente había integrado el directorio desde 2010. Durante su gestión, la UC ganó cinco títulos de Primera División (2016A, 2018, 2019, 2020 y 2021), cuatro Supercopas (2016, 2019, 2020 y 2021) y suma la construcción del Claro Arena.

En la carta en la que comunicó su decisión, el abogado señaló que su salida considera el interés de algunos accionistas en asumir un rol más activo en la administración del club. La junta convocada para el 20 de abril definirá la composición del nuevo directorio y, posteriormente, la elección del presidente de la concesionaria. En ese proceso, el nombre de Matías Claro aparece como la principal alternativa para asumir la conducción.