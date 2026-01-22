SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Las estaciones televisivas lograron un entendimiento que permitirá que un encuentro a la semana pueda ser visto sin suscripciones de por medio.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Una cámara de la transmisión televisiva del fútbol chileno. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta. Uno de los encuentros de cada jornada de la principal competencia del fútbol nacional llegará a las pantallas sin que sea necesaria una suscripción de por medio para presenciarlo.

    TNT Sports y Canal 13 alcanzaron un acuerdo que permitirá la difusión de ese compromiso. La estación afincada en Inés Matte Urrejola pondrá a disposición sus múltiples plataformas, que incluyen 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Ambas partes del acuerdo reflejan su satisfacción. “Nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas. Esto solo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos”, valora Cristián Núñez, director ejecutivo de Canal 13.}

    Deportes Concepción es uno de los ascendidos (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    En tanto, Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, resalta la posibilidad de llegar a una mayor cantidad de público con el torneo. “Estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas”, sostiene en alusión al nacimiento de la Copa de la Liga, el cuarto certamen después de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa, que surgió para saldar la deuda del fútbol chileno con su socio estratégico.

    “TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato”, concluye el ejecutivo.

    Más sobre:Liga de PrimeraTNT SportsCanal 13FútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    3.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    4.
    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    5.
    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”
    Chile

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Negocios

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer