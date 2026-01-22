La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta. Uno de los encuentros de cada jornada de la principal competencia del fútbol nacional llegará a las pantallas sin que sea necesaria una suscripción de por medio para presenciarlo.

TNT Sports y Canal 13 alcanzaron un acuerdo que permitirá la difusión de ese compromiso. La estación afincada en Inés Matte Urrejola pondrá a disposición sus múltiples plataformas, que incluyen 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

Ambas partes del acuerdo reflejan su satisfacción. “Nuestro canal tiene una larga y completa historia de transmisiones deportivas. Por eso, tal como lo hicimos hace dos años, nos llena de orgullo como canal volver a transmitir el campeonato nacional, acercando el fútbol al gran público y siguiendo de cerca esta pasión de multitudes en nuestras pantallas y a través de distintas plataformas. Esto solo viene a demostrar que buscamos entregar el mejor contenido deportivo, manteniendo así nuestro firme compromiso con la transmisión de grandes eventos”, valora Cristián Núñez, director ejecutivo de Canal 13.}

Deportes Concepción es uno de los ascendidos (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

En tanto, Gustavo Minaker, Country Manager de WBD Chile, resalta la posibilidad de llegar a una mayor cantidad de público con el torneo. “Estamos muy satisfechos con la alianza con Canal 13, que nos permite ampliar el alcance hacia nuevas audiencias. Este será un año con más fútbol y competencia durante los doce meses, y nuestro foco es que ese contenido llegue a más personas”, sostiene en alusión al nacimiento de la Copa de la Liga, el cuarto certamen después de la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa, que surgió para saldar la deuda del fútbol chileno con su socio estratégico.

“TNT Sports continuará siendo la casa del fútbol chileno, con la cobertura completa del torneo, y la alianza con Canal 13 viene a complementar ese trabajo, ampliando audiencias y fortaleciendo la visibilidad del campeonato”, concluye el ejecutivo.