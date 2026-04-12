Hinchas chilenos de equipos extranjeros: el fenómeno que pone en jaque a los clubes nacionales

Boca Juniors tuvo el aliento de muchos hinchas chilenos en su duelo ante la UC en el Claro Arena. Foto: Diego Martin.

El partido entre Universidad Católica y Boca Juniors de este martes en el Claro Arena dejó una particular imagen: muchos simpatizantes del cuadro argentino eran chilenos. Y no solo eso, no tenían preferencia por ningún club nacional.

Entre los expertos, este fenómeno responde a una serie de factores. Para el sociólogo deportivo Andrés Parra López, la situación es difícil de digerir. “Duele en la calle ver a niños con la camiseta del Inter de Miami, un club que tiene no más de 10 años”, afirma.

“Hay un tema de marketing muy relevante que no se ha sabido llevar acá en el fútbol chileno, no hay atractivo, no hay identificación. El fútbol chileno está en su peor momento, lo digo en todo sentido... Hoy la marca Selección está en el piso, como nunca”, reflexiona sobre la escasez de campañas de fidelización de hinchas.

Y agrega: “Ya no va solo con el traspaso que te dieron tus padres o el equipo que asumiste, sino que también estamos en una sociedad cada más exitista”.

El especialista señala que una de las causas son las restricciones para acceder televisivamente al fútbol chileno. “Antes veías los goles en los noticiarios, había partidos de los equipos de más convocatoria en televisión abierta, pero después había que tener un plan premium y toda esa exclusividad hizo oclusión y el fútbol se privatizó demasiado”, plantea.

Por otro lado, afirma que la seguridad en los estadios fue otro factor. “La violencia, las restricciones en los recintos, la suspensión de partidos y la prohibición de público visitante han alejado a las familias. A pesar de iniciativas como Estadio Seguro, no se han logrado soluciones efectivas en 20 años”, expone.

También la tecnología y la globalización han permitido el mayor acceso a consumir otras ligas. Además, apunta al éxito como atractivo de marketing en redes sociales y sus rostros. Ahí conjuga la pérdida de atractivo del fútbol chileno debido a sus malos resultados y déficit en el marketing.

A su llegada al hotel en Vitacura, el plantel de Boca fue recibido por numerosos hinchas chilenos. Foto: Diego Martin/Photosport.

“Con plataformas de streaming relativamente económicas, los usuarios pueden ver ligas europeas y sudamericanas de alto nivel (Premier League, Liga Española, entre otras) a un costo menor que seguir el fútbol chileno”, afirma, junto con destacar la fuerte presencia de las redes sociales: “Los muchachos ven fútbol por YouTube y también están los influencers, como Davo Xeneize, lo que podría explicar un poco el porqué había hinchas chilenos en el hotel de Boca”.

Planes globales

El sociólogo Axel Callís coincide en estas apreciaciones y cree que este desarraigo es “la respuesta más visible de la crisis que vive el fútbol chileno en términos de competencias deportivas”.

“Yo diría que esencialmente esto se demuestra por el consumo, no solamente de las personas más grandes, sino que de los niños, con respecto a camisetas, ídolos, álbumes, juegos. Los últimos 15 o 20 años se ha internacionalizado el fútbol”, expone.

En ese sentido, presenta como razón las fuertes políticas de expansión de las grandes instituciones a nivel mundial: “Los clubes más importantes tienen planes planetarios, ya no solo tienen hinchas en su país y se dan cuenta de que es un buen negocio. Eso es algo que empezaron el Real Madrid, Barcelona y el Manchester City, que apostaron a buscar hinchas globales. Yo estuve en África el año pasado y es increíble cómo se vendían las camisetas de los clubes europeos en todas partes”.

Al igual que Parra, cree que los fracasos de la Roja son determinantes para esta crisis de identidad. “Llegamos a 10 o 12 años de derrotas. Chile es el nuevo Venezuela y los niños nuestros van estar completamente desidentificados con los valores de la selección chilena. Y eso quiere decir que ya no vamos a ver niños con camisetas de Sánchez porque no lo conocen, tampoco de Vidal. Los niños actuales prefieren comprar una camiseta de Messi y de Argentina porque ganó el Mundial”, indica.

Callís recuerda un estudio desarrollado en 2022 por Tú Influyes. “Ahí, Argentina había subido drásticamente su preferencia en Chile. Es decir, antes los chilenos querían que ganara cualquiera menos Argentina”, sostiene, a modo de ejemplo de cómo los tiempos han ido cambiando.