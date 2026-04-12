SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hinchas chilenos de equipos extranjeros: el fenómeno que pone en jaque a los clubes nacionales

    El partido entre la UC y Boca expuso de golpe este suceso. Poco trabajo de fidelización, lejanía con la comunidad y escaso éxito deportivo son algunas de las causas de la fuga de aficionados que afecta al fútbol local.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Boca Juniors tuvo el aliento de muchos hinchas chilenos en su duelo ante la UC en el Claro Arena. Foto: Diego Martin.

    El partido entre Universidad Católica y Boca Juniors de este martes en el Claro Arena dejó una particular imagen: muchos simpatizantes del cuadro argentino eran chilenos. Y no solo eso, no tenían preferencia por ningún club nacional.

    Entre los expertos, este fenómeno responde a una serie de factores. Para el sociólogo deportivo Andrés Parra López, la situación es difícil de digerir. “Duele en la calle ver a niños con la camiseta del Inter de Miami, un club que tiene no más de 10 años”, afirma.

    “Hay un tema de marketing muy relevante que no se ha sabido llevar acá en el fútbol chileno, no hay atractivo, no hay identificación. El fútbol chileno está en su peor momento, lo digo en todo sentido... Hoy la marca Selección está en el piso, como nunca”, reflexiona sobre la escasez de campañas de fidelización de hinchas.

    Y agrega: “Ya no va solo con el traspaso que te dieron tus padres o el equipo que asumiste, sino que también estamos en una sociedad cada más exitista”.

    El especialista señala que una de las causas son las restricciones para acceder televisivamente al fútbol chileno. “Antes veías los goles en los noticiarios, había partidos de los equipos de más convocatoria en televisión abierta, pero después había que tener un plan premium y toda esa exclusividad hizo oclusión y el fútbol se privatizó demasiado”, plantea.

    Por otro lado, afirma que la seguridad en los estadios fue otro factor. “La violencia, las restricciones en los recintos, la suspensión de partidos y la prohibición de público visitante han alejado a las familias. A pesar de iniciativas como Estadio Seguro, no se han logrado soluciones efectivas en 20 años”, expone.

    También la tecnología y la globalización han permitido el mayor acceso a consumir otras ligas. Además, apunta al éxito como atractivo de marketing en redes sociales y sus rostros. Ahí conjuga la pérdida de atractivo del fútbol chileno debido a sus malos resultados y déficit en el marketing.

    A su llegada al hotel en Vitacura, el plantel de Boca fue recibido por numerosos hinchas chilenos. Foto: Diego Martin/Photosport.

    “Con plataformas de streaming relativamente económicas, los usuarios pueden ver ligas europeas y sudamericanas de alto nivel (Premier League, Liga Española, entre otras) a un costo menor que seguir el fútbol chileno”, afirma, junto con destacar la fuerte presencia de las redes sociales: “Los muchachos ven fútbol por YouTube y también están los influencers, como Davo Xeneize, lo que podría explicar un poco el porqué había hinchas chilenos en el hotel de Boca”.

    Planes globales

    El sociólogo Axel Callís coincide en estas apreciaciones y cree que este desarraigo es “la respuesta más visible de la crisis que vive el fútbol chileno en términos de competencias deportivas”.

    “Yo diría que esencialmente esto se demuestra por el consumo, no solamente de las personas más grandes, sino que de los niños, con respecto a camisetas, ídolos, álbumes, juegos. Los últimos 15 o 20 años se ha internacionalizado el fútbol”, expone.

    En ese sentido, presenta como razón las fuertes políticas de expansión de las grandes instituciones a nivel mundial: “Los clubes más importantes tienen planes planetarios, ya no solo tienen hinchas en su país y se dan cuenta de que es un buen negocio. Eso es algo que empezaron el Real Madrid, Barcelona y el Manchester City, que apostaron a buscar hinchas globales. Yo estuve en África el año pasado y es increíble cómo se vendían las camisetas de los clubes europeos en todas partes”.

    Al igual que Parra, cree que los fracasos de la Roja son determinantes para esta crisis de identidad. “Llegamos a 10 o 12 años de derrotas. Chile es el nuevo Venezuela y los niños nuestros van estar completamente desidentificados con los valores de la selección chilena. Y eso quiere decir que ya no vamos a ver niños con camisetas de Sánchez porque no lo conocen, tampoco de Vidal. Los niños actuales prefieren comprar una camiseta de Messi y de Argentina porque ganó el Mundial”, indica.

    Callís recuerda un estudio desarrollado en 2022 por Tú Influyes. “Ahí, Argentina había subido drásticamente su preferencia en Chile. Es decir, antes los chilenos querían que ganara cualquiera menos Argentina”, sostiene, a modo de ejemplo de cómo los tiempos han ido cambiando.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoHinchasAndrés Parra LópezAxel CallísSelección ChilenaUCBoca Juniors

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania denuncia 469 violaciones a la tregua declarada por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa

    Confech cuestiona eventual extensión de “Escuelas Protegidas” a la educación superior: advierte “criminalización” del movimiento estudiantil

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Stefan Kramer:“Mi último show en Viña sí va a ser trascendente, con los años se va a juzgar de otra manera”

    Los Tres a fondo: “Este nuevo disco fue como haber ganado una batalla”

    Lo más leído

    1.
    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    2.
    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga

    Con Alexis Sánchez en los minutos finales: el Sevilla logra un triunfo ante un alternativo Atlético de Madrid en LaLiga

    3.
    Sergio Lavandero, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estamos ante una realidad distinta que exige una revisión del contrato con Azul Azul”

    Sergio Lavandero, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estamos ante una realidad distinta que exige una revisión del contrato con Azul Azul”

    4.
    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    Con rachas de hasta 100 Km/h: pronostican vientos para tres regiones del sur desde este domingo

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Confech cuestiona eventual extensión de “Escuelas Protegidas” a la educación superior: advierte “criminalización” del movimiento estudiantil
    Chile

    Confech cuestiona eventual extensión de “Escuelas Protegidas” a la educación superior: advierte “criminalización” del movimiento estudiantil

    Colegio de Profesores valora aumento de rondas policiales alrededor de colegios, pero pide “medidas de fondo”

    Megaincendio de Viña del Mar: Gobierno finaliza contrato y denuncia a constructora por fallas en reconstrucción

    Recuperar el potencial de Chile
    Negocios

    Recuperar el potencial de Chile

    Megadatacenters en la era de la IA: una oportunidad real para Chile

    La diferencia entre orientar y regular

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Hinchas chilenos de equipos extranjeros: el fenómeno que pone en jaque a los clubes nacionales
    El Deportivo

    Hinchas chilenos de equipos extranjeros: el fenómeno que pone en jaque a los clubes nacionales

    La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”

    Daniel Garnero le baja el perfil al polémico arbitraje del triunfo de la UC ante Audax Italiano: “No fue determinante”

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”
    Cultura y entretención

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Stefan Kramer:“Mi último show en Viña sí va a ser trascendente, con los años se va a juzgar de otra manera”

    Ucrania denuncia 469 violaciones a la tregua declarada por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa
    Mundo

    Ucrania denuncia 469 violaciones a la tregua declarada por Rusia con motivo de la Pascua ortodoxa

    Irán advierte de que cualquier intento de cruzar Ormuz con un buque militar se topará con una “dura resistencia”

    Entre emociones, abrazos y aplausos: astronautas de Artemis II dan su primera conferencia tras orbitar la Luna

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí