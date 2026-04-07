“No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

Una de las situaciones más llamativas que ha causado la presencia de Boca Juniors en Chile para enfrentar a Universidad Católica en el Claro Arena, por la Copa Libertadores, ha sido la presencia de hinchas nacionales alentando a la escuadra xeneize. Un fenómeno curioso que ha dejado sorprendida a la prensa argentina.

El lunes, cuando la escuadra de Claudio Úbeda arribó a su hotel de concentración en Vitacura, una gran cantidad de simpatizantes nacionales se hizo presente. Uno de ellos se identificó como Lucas, proveniente de Maipú.

“Sí, hay varios chilenos acá. Yo, en lo particular, soy hincha de Boca hace muchos años. Veinte más o menos, del centenario por ahí. No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo. Y eso que tengo un hermano que es del Colo a morir. Trató de convertirme pero no pudo. No pudo, no pudo, no lo logró. Boca fue más fuerte”, contó el fanático a la televisión transandina.

🗣️ “NO HAY UN CLUB AQUÍ EN CHILE 🇨🇱 QUE ME HAGA SENTIR LO MISMO”



✍️ La historia de uno de los chilenos hinchas de Boca pic.twitter.com/14BcVKffOr — A Todo Boca (@equipoatodoboca) April 6, 2026

También se hizo viral otra imagen, en la que un periodista argentino se sorprende al darse cuenta de que sus entrevistados son chilenos. “Ah, pará, pará. ¿Ustedes, o sea, no son de la Boca? ¿No son de una provincia argentina? ¡Son de acá!“, exclamó.

“El corazón está en la Boca siempre. ¡Siempre! Corazón, corazón azul y oro. Azul y amarillo", le respondieron los fanáticos nacionales. Ahí, cada uno habló del origen de su pasión por el elenco transandino. “Desde que tengo uso de razón”, dijo uno. Otro, recordó la vez que enfrentaron a Colo Colo en 1991. Incluso, uno tenía un tatuaje de Juan Román Riquelme.

También en la víspera los medios de comunicación recogieron testimonios de hinchas chilenos con familia argentina, lo que ha desatado críticas en redes sociales.

Por ejemplo, el sociólogo Axel Callís criticó duramente en sus redes sociales al medio nacional por este fenómeno. “Una de las ‘herencias’ de Milad y la ANFP son miles de niños chilenos que lucen camisetas de Boca y River, de Messi y la selección Argentina. Es más, una hinchada de Boca chilena... Sin ídolos ni una selección chilena valorada, se busca fuera. La decadencia es ruda”, escribió en su cuenta de X.