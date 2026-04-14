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    EN VIVO

    En vivo: Barcelona visita al Atlético de Madrid y busca una remontada que lo lleve a la semifinal de la Champions League

    El conjunto catalán perdió 0-2 en su casa y ahora debe dar vuelta ese marcador en la capital española, para acceder a la ronda de los cuatro mejores. Sigue aquí los detales del partido.

    Barcelona visita al Atlético Madrid por la Champions. Foto: @Barcelona.

    Actualiza el relato

    Atlético Madrid 1-2 Barcelona

    Comienza el segundo tiempo

    Barcelona debe anotar un gol más para igualar la serie.

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    Termina la primera parte

    Por ahora, Atlético Madrid avanza a la semifinal de la Champions.

    El descuento del Atlético

    Descuentos

    45′. Se agregaron 4 minutos más a esta primera parte.

    Reclaman penal

    40′. Olmo cae en el área de Atlético y todo Barcelona pide la pena máxima. No la conceden.

    El gol del Atlético

    31’. Gran contra del local y aparece Lookman en el centro para definir ante la salida de García.

    Goooooooooooooooool del Atlético

    El segundo en imágenes

    Era el tercero

    25′. López aparece solo en el área y cabecea. Pero el portero Musso estuvo gigante para evitar el gol.

    El segundo gol de Barcelona

    24’. Pase filtrado y Torres se mete al área y define con remate cruzado. Los culé igualan la serie.

    Gooooooooooooool de Barcelona

    Llegada del Atlético

    21’. Griezmann remata en área chica y una pierna salvador de Barcelona desvía el balón.

    Ataca y ataca el Barcelona

    17′. Los avances catalanes chocan una y otra vez con la defensa del Atlético.

    Casi cae el segundo

    9′. Olmo aprovecha otra mala salida. Pero esta vez el portero Musso gana el duelo.

    Era el empate

    8′. Lookman queda sólo en el primer palo. Desvía.

    El gol en imágenes

    El gol de Barcelona

    4′. Yamal queda solo frente al arco, tras una errada salida de la defensa, y define ante la salida de Musso.

    Goooooooooooooool de Barcelona

    Ya juegan en Inglaterra

    Liverpool y PSG definen su llave. Los franceses lo ganaron por 2-0 en la ida.

    Comienza el partido

    Atlético Madrid y Barcelona ya juegan su paso a la semifinal de la Champions.

    La formación del Atlético

    El 11 del Barcelona

    Cántico ensordecedor

    Los equipos saltan a la cancha bajo el aliento impresionante de la hinchada del Atlético.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión deEl Deportivode La Tercera.

    Más sobre:ChampionsBarcelonaChampions LeagueChampions en vivoAtlético MadridAtlético Madrid vs BarcelonaFútbol

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