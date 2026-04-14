En vivo: Barcelona visita al Atlético de Madrid y busca una remontada que lo lleve a la semifinal de la Champions League
El conjunto catalán perdió 0-2 en su casa y ahora debe dar vuelta ese marcador en la capital española, para acceder a la ronda de los cuatro mejores. Sigue aquí los detales del partido.
Actualiza el relato
Atlético Madrid 1-2 Barcelona
Comienza el segundo tiempo
Barcelona debe anotar un gol más para igualar la serie.
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Termina la primera parte
Por ahora, Atlético Madrid avanza a la semifinal de la Champions.
El descuento del Atlético
Descuentos
45′. Se agregaron 4 minutos más a esta primera parte.
Reclaman penal
40′. Olmo cae en el área de Atlético y todo Barcelona pide la pena máxima. No la conceden.
El gol del Atlético
31’. Gran contra del local y aparece Lookman en el centro para definir ante la salida de García.
Goooooooooooooooool del Atlético
El segundo en imágenes
Era el tercero
25′. López aparece solo en el área y cabecea. Pero el portero Musso estuvo gigante para evitar el gol.
El segundo gol de Barcelona
24’. Pase filtrado y Torres se mete al área y define con remate cruzado. Los culé igualan la serie.
Gooooooooooooool de Barcelona
Llegada del Atlético
21’. Griezmann remata en área chica y una pierna salvador de Barcelona desvía el balón.
Ataca y ataca el Barcelona
17′. Los avances catalanes chocan una y otra vez con la defensa del Atlético.
Casi cae el segundo
9′. Olmo aprovecha otra mala salida. Pero esta vez el portero Musso gana el duelo.
Era el empate
8′. Lookman queda sólo en el primer palo. Desvía.
El gol en imágenes
El gol de Barcelona
4′. Yamal queda solo frente al arco, tras una errada salida de la defensa, y define ante la salida de Musso.
Goooooooooooooool de Barcelona
Ya juegan en Inglaterra
Liverpool y PSG definen su llave. Los franceses lo ganaron por 2-0 en la ida.
Comienza el partido
Atlético Madrid y Barcelona ya juegan su paso a la semifinal de la Champions.
La formación del Atlético
El 11 del Barcelona
Cántico ensordecedor
Los equipos saltan a la cancha bajo el aliento impresionante de la hinchada del Atlético.
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